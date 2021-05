Cum a schimbat valul trei al pandemiei varsta pacientilor de la ATI. Doctorul Adrian Marinescu: "Sunt mai multi pacienti din categoria 40-50 de ani"

Sunt mai multi din categoria 40-50 de ani

Astfel, persoanele intre 40 si 50 de ani au ajuns tot mai frecvent in terapie intensiva . De asemenea, printre comorbiditatile care pun in pericol viata pacientilor se afla obezitatea, diabetul, acestea fiind printre afectiunile tot mai frecvente in randul tinerilor."O caracteristica pentru valul al treilea vorbim despre o varianta virala (tulpina din Marea Britanie) care se transmite mai usor.In momentul in care contagiozitatea este mai mare, avem mai multe infectii si in randul tinerilor, ei fiind cei care interactioneaza, in general, cel mai mult.Sigur ca si din randul acestora sunt si pacienti care fac forme severe si ii vom gasi si in terapie intensiva.Motiv pentru care, ceea ce vedem in terapie intensiva in valul al treilea, in comparatie cu ce a fost inainte, sunt si multi tineri, mai bine zis oameni de varsta medie care au forme critice", a precizat medicul Adrian Marinescu pentru Ziare.com.Medicul a mai precizat ca "este o diferenta intre un tanar si varsta medie si ca, in general, persoanele de 40 de ani pot sa aiba o probabilitate destul de mare sa fie supraponderale, sa aibe boli asociate cardiovesculare, diabet si sa ajunga in Sectia de Terapie Intensiva".Pe de alta parte, persoanele din categoriile vulnerabile sunt in continuare in pericol, in cazul infectarii cu SARS-CoV-2."Insa nu inseamna ca persoanele vulnerabile nu sunt, in continuare, la fel de expuse si nu inseamna ca in terapie intensiva nu avem pacienti varstnici sau cu afectiuni cronice. Dar vedem si tineri sau, mai bine zis, persoane de varsta medie. Aceasta ar fi diferenta de ceea ce era inainte", a mai precizat medicul.Medicul Adrian Marinescu a mai spus ca paturile ATI COVID sunt ocupate, in ultima vreme de foarte multi pacienti in jurul varstei de 40 de ani dar si de persoane obeze sau cu multe comorbiditati."Sunt mai multi din categoria de varsta 40-50 de ani.In continuare, persoanele obeze, indiferent de varsta (si sunt multi tineri si de varsta medie), sunt considerate in continuare vulnerabili si au o probabilitate mai mare de a face o forma severa.In Institutul "Matei Bals" sunt 20 de locuri la ATI si sunt ocupate aproape tot timpul. Si chiar daca se elibereaza exista solicitari fie din afara spitalului, fie din interior pentru pacientii cu forme severe.Chiar daca a scazut presiunea in interiorul spitalului, nu inseamna ca nu avem in continuare pacienti internati cu forme severe care, din pacate, ajung si in terapie intensiva", a mai precizat medicul.Conform celui mai recent raport privind pandemia de coronavirus, in Romania, in unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.170. Dintre acestea, 1.190 sunt internate la ATI