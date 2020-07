Pacientii diagnosticati cu Covid-19 au inceput sa plece din spitale. Autoritatile nu le mai pot impune romanilor izolarea si carantina

In acest moment, in Romania sunt 59.000 de cetateni in izolare la domiciliu, peste 700 in carantina si aproape 6.000 internati in spital. Autoritatile nu mai au nicio posibilitate de a-i opri, dupa publicarea motivarii deciziei Curtii Constitutionale. Premierul Ludovic Orban anunta un nou proiect de lege care va fi adoptat in sedinta de guvern la inceputul saptamanii viitoare, iar pana atunci face apel la populatie sa respecte recomandarile pentru prevenirea raspandirii coronavirusului.Pe 25 iunie, Curtea Constitutionala a admis sesizarea Avocatului Poporului in legatura cu art. 25 alineatul (2) teza a doua din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si art. 8 alin. (1) din OUG 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei. Curtea Constitutionala explica in motivarea deciziei publicata astazi in Monitorul Oficial ca textele de lege privind internarea obligatorie si carantina in timpul epidemiei sunt neconstitutionale, deoarece sunt lipsite de claritate si previzibilitate, au un caracter incert si dificil de anticipat si nu ofera garantii privind respectarea unor drepturi si libertati fundamentale. De asemenea,Primul pacient cu Covid-19 care a "beneficiat" de decizia CCR este un tanar de 24 de ani internat la Spitalul Marius Nasta, din Bucuresti, care are si alte comorbiditati.El a cerut sa fie externat si trimis acasa, unde va fi ingrijit de familie, a declarat managerul spitalului, dr. Beatrice Mahler, vineri seara, la Digi24.Dar vrem sa inteleaga ca masurile le luam pentru ei", a mai spus dr. Mahler. Ea a precizat ca a incercat sa vorbeasca cu pacientul, sa-l faca sa se razgandeasca, insa nu a reusit."A plecat dupa ce a semnat un formular de consimtamant, ca va respecta autozilarea si ca are acasa conditii sa se izoleze", a afirmat managerul de la Marius Nasta, completand ca tanarul a plecat acasa cu familia.O situatie similara este si la Spitalul Colentina. Managerul unitatii, dr. Remus Mihalcea, a declarat la Digi24 ca vineri, cand se pregatea sa plece din spital, sapte pacienti cu Covid-19, toti asimptomatici, faceau formalitatile de externare la cerere.