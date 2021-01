Zeci de ieseni declarati vindecati de COVID-19 au ajuns la spital cu stari de delir, insomnii si atacuri de panica

Mai mult decat atat, pentru ca nu-si puteau controla starile, au inceput sa fie agresivi si cu cadrele medicale, scrie BZI.ro O echipa de medici si psihologi i-au introdus pe acesti pacienti intr-un program de reabilitare psihica si pulmonara. Multi dintre bolnavii care au revenit la spital cu sechele ale infectiei cu coronavirus sunt tineri, fara alte comorbiditati."Majoritatea pacientilor vindecati de COVID-19 prezinta o stare de fatigabilitate foarte ridicata, chiar daca ei au fost asimptomatici sau au suferit o forma usoara a infectiei cu coronavirus.Unii prezinta stare de oboseala chiar si la vorbire. De aceea, consultatiile ambulatorii pulmonare post-COVID-19 trebuie sa se faca cat mai timpuriu si constau in evaluarea simptomelor ca tuse, disfagie, depresie si anxietate, performanta exercitiului fizic, dar si functia pulmonara. In echipa avem si psihoterapeut, si asta pentru ca majoritatea pacientilor prezinta anxietate si depresie, unii dintre ei prezentand chiar si stare de delir, furie, teama, insomnii, atacuri de panica sau sentimentul de abandon din timpul izolarii in faza acuta. Intreaga echipa reactioneaza pe aceasta componenta, dar mai ales psihologii", spun reprezentantii Clinicii de Recuperare Medicala Respiratorie de la Spitalul de Recuperare din Iasi.Pacientii care raman cu sechele sunt monitorizati de catre medici o data la 3 luniPrin programul de reabilitare pulmonara prin care trece pacientul, medicii urmaresc reducerea simptomelor cu care acestia au ramas in urma infectarii cu COVID-19. Totodata, la finalizarea programului, majoritatea pacientilor au dat semne de imbunatatire a starii de sanatate.Citeste si: