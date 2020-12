Un pacient COVID care a fugit din spital la Turnu Severin este in stare grava. "A iesit pe calea de acces in caz de evacuare"

Cum a fugit pacientul COVID din sectia ATI

"Pacientul, in momentul acesta nu mai este asa de bine, tocmai de aceea el era in Terapie Intensiva, sub supraveghere. I s-a deteriorat starea in cursul noptii si a necesitat sa fie intubat si ventilat mecanic", a declarat Dr. Elena Bololoi, director de ingrijiri medicale din Spitalul Judetean Drobeta Turnu Severin, pentru Ziare.com.Medicul a mai spus ca pacientul avea multiple comorbiditati si era conectat la masca de oxigen."Intr-o zona a spitalului nostru cu circuite separate, la parterul spitalului, este organizat compartimentul de Terapie Intensiva Boli Infectioase - COVID. Suntem organizati pe saloane, cu cate un pat, cu monitor statie centrala. Acel pacient era internat cu comorbiditati, printre care infarct miocardic in antecedente, diabet zaharat, obezitate. Dar acel pacient se afla conectat doar la sursa de oxigen. Nu era intubat sau ventilat mecanic", a mai spus directorul de ingrijiri medicale.Se pare ca pacientul a prins momentul in care medicul si asistentele au plecat la alt bolnav."In alt salon, un alt pacient a necesitat o interventie de urgenta. Atunci medicul de garda impreuna cu cele doua asistente au intrat acolo sa-i acorde terapia necesara, iar in acel moment, pacientul s-a deconectat de la masca de oxigen s-a dat jos din pat si a plecat pe usa. Aceasta usa este incuiata cu cheia. Insa calea acces in caz de evacuare este posibila pentru pacienti si personal. A iesit prin curtea spitalului si a traversat o straduta. Bineinteles ca nu au trecut nici cinci minute pana cand colegii au constatat ca pacientul lipseste din salon. Au vazut usa deschisa si au iesit dupa el. Cred ca s-a si vazut in imagini ca erau doua asistente echipate din zona COVID si au mai fost colegi din alte sectii care au sarit in ajutorul nostru", a mai explicat Dr. Elena Bololoi.Directorul a mai spus ca nu era pentru prima data cand pacientul a vrut sa plece."Nu este prima data cand apar astfel de situatii. Au mai fost si in alte spitale din tara. In general pacientii pozitivi COVID sunt greu de manageriat. Au si o zona de hipoxie, fac si tulburari de comportament, in contextul bolii, dar sunt si foarte speriati. De multe ori refuza sa mai stea internati. Solicita sa plece. Noi incercam sa-i convingem: stati, aveti nevoie de tratament, trebuie sa beneficiati de suportul nostru.Intr-adevar, este dreptul pacientului de a nu mai sta internat. Medicul este cel care decide externarea, dar daca pacientul refuza internarea si nu mai doreste nici un act medical, noi suntem obligati sa-i ducem la indeplinire dorinta si sa-i facem externarea.Daca este COVID pozitiv, anuntam DSP-ul si intra in izolare, conform legislatiei in vigoare.Ei sunt foarte speriati, trebuie sa-i intelegem, insa si medicii sunt pusi in tot felul de situatii", a explicat Dr Elena Bololoi.Actiunea de prindere a pacientului fugar a fost inregistrata de o persoana si distribuita masiv pe retelele de socializare. In imagini se vede cum pacientul incearca sa scape si se aude cum striga dupa ajutor.