Pacientul vindecat de COVID 19, care a scris o carte despre experienta cu virusul. Si-a infectat familia, iar mama acestuia a decedat

Lucian Domsa are 47 de ani si, din nefericire, a transmis virsului si sotiei si parintilor sai. Mama acestuia a decedat in urma complicatiilor suferite de pe urma infectarii cu coronavirus, la spitalul din Blaj.Barbatul a fost internat la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Alba in prima jumatate a lunii aprilie. Inca de la inceput, Lucian a recunoscut faptul ca a contactat virsului si a relatat detalii cu privire la tratament si conditiile din spital."Am curajul sa recunosc faptul ca sunt COVID-19 pozitiv", povestea Lucian Domsa atunci cand a ajuns in spital. A povestit ca a fost tratat foarte bine de catre personalul medical si, astfel, a ajuns sa se vindece.Dupa ce s-a intors acasa, pacientul a inceput sa scrie o carte pe care a numit-o "Coviditii" in care relateaza experientaele traite in spital, dar si in familie in legatura cu virusul. Cartea are cinci parti, pe care le-a publicat pe internet. In ultima parte, Lucian isi exprima regretul ca tatal sau, care era izolat la domiciliu, nu a putut sa participe la inmormantarea sotiei sale, dupa 47 de ani de casatorie.