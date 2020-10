Pandemia, amenintare pentru sanatatea femeilor si copiilor din intreaga lume

Potrivit unui raport ONU, de la lansarea Every Woman Every Child in urma cu 10 ani, miscare coordonata de secretarul general al ONU, s-au inregistrat progrese remarcabile in sensul ameliorarii sanatatii femeilor, copiilor si adolescentilor din lumea intreaga."De exemplu, rata de mortalitate a copiilor sub 5 ani a atins un minim istoric in 2019 si peste 1 miliard de copii au fost vaccinati in ultimul deceniu. Acoperirea vaccinala, nasterile asistate de personal calificat si accesul la apa potabila au inregistrat procente de peste 80%. Mortalitatea materna s-a redus cu 35% din anul 2000, scaderile cele mai consistente raportandu-se dupa 2010. De asemenea, potrivit estimarilor, au fost prevenite 25 de milioane de casatorii timpurii in ultimul deceniu", noteaza UNICEF Cu toate acestea, conflictele, instabilitatea climatica si pandemia de COVID-19 pun in pericol sanatatea si bunastarea tuturor copiilor si adolescentilor.Criza provocata de COVID-19, in mod special, adanceste inechitatile existente, intreruperea serviciilor medicale esentiale, afectand in mod disproportionat femeile si copiii cei mai vulnerabili.La apogeul masurilor de izolare impuse de pandemie, scolile au fost inchise in 192 de tari, ceea ce a afectat 1,6 miliarde de elevi. Violenta domestica si abuzul asupra fetelor si femeilor au luat amploare, iar saracia si foametea urmeaza, la randul lor, o curba ascendenta, se mai spune in raport."Pandemia de COVID-19 risca sa anuleze ani intregi de progrese in domeniul sanatatii reproducerii si al sanatatii mamei, copilului si adolescentului. Acest lucru este inacceptabil", a afirmat Muhammad Ali Pate, director global pentru sanatate, nutritie si populatie in cadrul Grupului Bancii Mondiale si director al Mecanismului de Finantare Mondiala.In 2019, 5,2 milioane de copii sub 5 ani si 1 milion de adolescenti au decedat in urma unor cauze evitabile. La fiecare 13 secunde, a murit un nou-nascut. La fiecare ora, 33 de femei nu au supravietuit nasterii si, zilnic, 33.000 de fete au fost fortate sa se casatoreasca, de obicei cu barbati mult mai in varsta.Raportul analizeaza inechitatile adanc inradacinate ce continua sa priveze femeile, copiii si adolescentii de drepturile lor, constatand ca locul nasterii este un important determinant al supravietuirii.In 2019, 82% dintre decesele aparute inainte de varsta de 5 ani si 86% dintre cele inregistrate in randul mamelor au survenit in Africa Subsahariana si Asia de Sud. Noua din zece infectii cu HIV depistate in randul copiilor au fost raportate in Africa Subsahariana, iar ratele de mortalitate a mamelor, nou-nascutilor, copiilor si adolescentilor au fost mult mai mari, in tarile afectate de conflicte cronice.Raportul indeamna comunitatea mondiala sa lupte impotriva COVID-19, onorand si respectand totodata angajamentele menite sa ofere o viata mai buna femeilor si copiilor, fara a lungi lista promisiunilor desarte.Progresele inregistrate in ultimul deceniu in domeniul sanatatii femeii, copilului si adolescentului trebuie ferite de impactul pandemiei si al raspunsului la aceasta, se mai precizeaza in raport, care insista ca tarile sa continue sa investeasca in sanatatea tuturor femeilor, copiilor si adolescentilor, in timpul tuturor crizelor.Deasemenea, se semnaleaza ca, in lipsa unor eforturi intense de combatere a deceselor evitabile in randul copiilor, 48 de milioane de copii sub 5 ani ar putea muri intre 2020 si 2030. Aproape jumatate dintre acesti copii vor fi nou-nascuti.Potrivit raportului, "miscarea Every Woman Every Child este mai importanta ca niciodata, acum, cand suntem in pragul unui nou deceniu de actiune pentru indeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila, in miezul celei mai grave crize sanitare globale a generatiei noastre. Avantul miscarii trebuie sa continue sa sustina multilateralismul, sa indemne la actiune toate sectoarele pentru a proteja investitiile si progresele enorme realizate in baza angajamentelor de la lansarea sa, in urma cu 10 ani, si sa protejeze sanatatea si bunastarea fiecarei femei, fiecarui copil si fiecarui adolescent, oriunde s-ar afla".