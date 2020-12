Pandemia de COVID-19 a dus la o crestere exponentiala, speculativa, a cererii si a preturilor pentru animalele de companie

Crescatorii inunda piata chiar intr-o perioada in care dificultatile economice au toate ingredientele pentru a provoca o prabusire a pietei cainilor, potrivit Reuters, care face o comparatie cu prabusirea pietei lalelelor din Olanda secolului 17 si cu criza declansata pe Wall Street in 1929.Spre deosebire de oportunistii de pe pietele financiare, noii proprietari de caini intentioneaza sa isi pastreze companionii, in loc sa ii vanda unui cumparator credul pentru a face un proft rapid.Iar animalele de companie au o valoare reala, nu speculativa. Trei sferturi dintre americani, de exemplu, afirma ca prietenii lor blanosi ii ajuta sa faca fata stresului masurilor de carantina, potrivit American Pet Products Association. Asta inseamna ca actualul boom nu se incadreaza in definitia stricta a unei bule financiare.Chiar si asa, diferenta dintre oferta si cerere demonstreaza existenta unor calitati distincte. In momentul de varf al carantinei din luna mai, fiecare pui de Cavapoo listat pe site-ul britanic Pets4Homes avea aproape 1.900 de posibili cumparatori, familiile dorind aceasta rasa populara, care este un amestec intre un pudel si un King Charles Cavalier Spaniel.Asociatiile pentru animale afirma ca fermele de pui de caini si contrabanda sunt in crestere.Dinamica productiei de animale de companie si precaritatea cererii indica o posibila spargere a acestei bule speculative. La un pret de aproape 3.000 de lire, un buldog englez costa cu 50% mai mult fata de salariul mediu al unui britanic. Amortizat la o speranta de viata de 12 ani, pretul este de 250 de lire pe an. Dar costurile legate de hrana si asigurare vor avea un impact mare, daca noul coronavirus va avea un impact economic de durata. Iar persoanele care lucreaza in prezent de acasa si care s-ar putea intoarce la birouri vor fi nevoite sa ia in calcul plata unui ingrijitor.In privinta crescatorilor, acestia s-ar putea grabi sa profite de cererea mai mare, dar perioada dintre conceptia puilor si incasarea banilor ii expune la o posibila razgandire a cumparatorilor.In 2020, acest boom al pietei a produs numai castigatori, de la Battersea Dogs Home din Londra, care se ocupa de mai putine cazuri de salvare, la gigantul Zoetis, din sectorul sanatatii animalelor, care are o valoare de 79 de miliarde de dolari si ale carui actiuni au atins un nivel record in noiembrie.Prabusirea pietei cateilor, insa, var crea noi victime ale blestemului speculatorilor, potrivit Reuters.