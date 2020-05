Pandemia de COVID-19 a facut 300.000 de morti in lume. Topul negru al mortalitatii

Ziare.

Aceeasi sursa arata ca s-au infectat peste 4,5 milioane de oameni din intreaga lume, iar dintre acestea 1,7 milioane au fost declarate vindecate.Pandemia a cuprins 196 de tari si teritorii.Este posibil insa ca numarul cazurilor confirmate sa nu reflecte decat o parte din numarul real al contaminarilor, pentru ca in multe tari se fac teste putine, doar in cazurile care necesita internare.Tarile care numarat cele mai multe decese sunt Statele Unite si Marea Britanie.Pentru a doua zi consecutiv, SUA au inregistrat joi un bilant de circa 1.800 de morti legate de noul coronavirus in 24 de ore. Astfel, Statele Unite sunt cea mai indoliata tara din lume cu un total de 85.813 decese din 1.417.350 de cazuri confirmate.Marea Britanie raporta joi 33.614 de morti in total pentru 233.151 de cazuri.Dintre tarile cele mai grav afectate, Belgia are cel mai mare numar de morti in raport cu populatia, cu 77 de decese la 100.000 de locuitori, urmata de Spania (58), Italia (52), Marea Britanie (50) si Franta (42).China (fara teritoriile Hong Kong si Macao), unde s-a declansat pandemia la sfarsitul lui decembrie, a raportat oficial China a raportat 82.933 de cazuri, dintre care 4.633 de decese si se lauda ca marcheaza, vineri, o luna de cand nu a mai inregistrat un deces provocat de COVID-19.