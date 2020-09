ONG: Pandemia de COVID-19 are un impact devastator asupra categoriilor vulnerabile / Persoanele din zonele de conflict sunt impinse la foamete

In ancheta intitulata 'Spirala descendenta', realizata in 14 tari, Consiliul Norvegian pentru Refugiati arata ca aproape trei sferturi dintre cele circa 1.400 de persoane chestionate au spus ca situatia lor s-a degradat din cauza crizei sanitare.Conform studiului, 77% dintre cei chestionati si-au pierdut locul de munca sau li s-a diminuat salariul din martie, 70% au fost nevoiti sa isi reduca numarul de mese in familie, iar 73% s-au declarat mai putin susceptibili sa isi trimita copiii la scoala, din cauza dificultatilor financiare."Cele mai vulnerabile comunitati din lume sunt intr-o spirala descendenta periculoasa", a subliniat secretarul general al NRC, Jan Egeland, citat intr-un comunicat."Deja fortate sa isi paraseasca domiciliul din cauza violentelor, deseori cu drepturi limitate la munca sau la acces la servicii guvernamentale, impactul economic al pandemiei le impinge la catastrofa", a atras el atentia.Chiar inainte de pandemie, ONU isi exprima ingrijorarea in legatura cu agravarea foametei in lume.Conform unui raport anual publicat in iulie, o persoana din noua a suferit de subalimentare cronica in 2019, o proportie care ar urma sa creasca din cauza COVID-19.Ancheta NRC a fost realizata in randul a 1.413 persoane din 14 tari: Afganistan, Columbia, Irak, Kenya, Libia, Mali, Uganda, Venezuela, Somalia, Republica Democrata Congo, Liban, Iordania, Burkina Faso si Yemen.