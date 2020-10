COVID-19 a avut un impact mai mare asupra emisiilor de dioxid de carbon decat Al Doilea Razboi Mondial

Aproximativ jumatate din intreaga omenire, adica circa 3,9 miliarde de persoane, a stat in case pana in aprilie 2020, in efortul de a incetini raspandirea virusului. Scolile si universitatile au fost inchise, la fel si majoritatea afacerilor si industriilor, astfel ca poluarea cauzata de activitatea umana a scazut considerabil.Emisiile de CO2 au scazut la un nivel fara precedent, dupa cum au descoperit cercetatorii, potrivit independent.co.uk . Pandemia a avut un impact mai mare decat criza financiara din 2008, decat criza petrolului din 1979 si chiar mai mare decat Al Doilea Razboi Mondial.Specialistii au descoperit ca s-a emis cu 8,8% mai putin dioxid de carbon in prima jumatate a acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, ceea ce inseamna o scadere totala de 1,5 miliarde de tone.Cand s-a atins apogeul primului val de COVID-19, in aprilie, emisiile au scazut chiar cu 16,9%. Astfel de scaderi majore se mai inregistreaza doar pe termen scurt, cum ar fi in preajma Craciunului.Cea mai mare reducere a fost inregistrata in sectorul transportului terestru, unde s-a inregistrat o scadere a emisiilor cu 40% la nivel mondial.Cu toate acestea, de indata ce restrictiile au fost ridicate, au fost reluate emisiile obisnuite de CO2.Oamenii de stiinta au spus ca, chiar daca emisiile ar fi ramas la nivelurile istorice scazute observate, acest lucru ar avea "un efect minuscul" asupra concentratiei de CO2 pe termen lung in atmosfera.