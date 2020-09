Raport ONU: Pandemia de COVID-19 ar putea sterge un deceniu de progrese in privinta sanatatii femeilor si copiilor

Raportul evidentiaza progresele semnificative obtinute de la lansarea, in urma cu zece ani, a miscarii "Fiecare femeie, fiecare copil" a ONU, care a cuprins vaccinarea a peste un miliard de copii si a permis ca numarul deceselor in randul copiilor sub cinci ani sa ajunga la un minim istoric in 2019.Cu toate acestea, raportul noteaza ca aceste progrese nu au fost raspandite echitabil in lume.Anul trecut, 5,2 milioane de copii cu varste sub cinci ani au murit din cauze care puteau fi prevenite, iar 82% dintre acele decese au fost concentrate in Africa Subsahariana si in Asia de Sud.Criza legata de coronavirus amplifica inegalitatile existente, astfel ca cele mai vulnerabile femei si cei mai vulnerabili copii sunt cel mai puternic afectati de perturbarile din serviciile de sanatate, conform ONU.Fara suplimentarea eforturilor pentru prevenirea deceselor care puteau fi prevenite in randul copiilor, 48 de milioane de copii sub cinci ani ar putea muri intre 2020 si 2030, atrage atentia raportul."Chiar inainte de pandemia de COVID-29, un copil cu varsta de sub cinci ani a murit la fiecare sase secunde undeva in lume", a precizat directoarea executiva a UNICEF, Henrietta Fore, intr-un comunicat de presa."Milioane de copii care traiesc in zone de conflict si in contexte fragile risca sa se confrunta cu dificultati si mai mari odata cu declansarea pandemiei", a adaugat ea.