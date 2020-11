Jurnal de Pandemie. Draga Granada

Este ora 12 noaptea si de acum nu vom mai putem iesi din casa, suntem exact in scenariul din primavara, astazi nu te pot vedea, nici la terasa lui Manuel nu mai putem merge sa ne bem cafeaua de dimineata, era singurul nostru moment de socializare, Manuel are terasa din centrul satului in care locuiesc, acolo ii observam pe vecinii mei, pe femeia de al magazinul de haine, care atunci cand il pierdusem pe Igor, boxerul negru, si venisem in centru sa lipesc afise cu el si cu numarul meu de telefon, a inchis magazinul si a pornit impreuna cu mine sa vorbim cu oamenii pe care ii stia din sat (pe toti) sa ii roage sa ma ajute sa imi gasesc catelul. Negresit la ora 10 inchidea magazinul si venea sa isi bea cafeaua la terasa lui Manuel, tacticoasa, vecinii stiau, daca aveau de cumparat ceva de la ea intre 10 si 10 jumatate, veneau direct la terasa, ca orice vecinatate maura care se respecta, aici nu comertul e important cat e important timpul pe care il lasi in magazinul ala, timpul in care asculti si povestesti, schimbul asta de viata care e mult mai important decat schimbul de valori.Dar cel mai important la terasa lui Manuel, in afara forfotei si a bunatatii lui, e aerul care se scurge dintre livezile de maslini dintre dealuri, care nu stiu prin ce carari coboara si se innoada in piateta, iar pe mine mirosul de maslina coapta, sau maslina strivita, ma topeste desi pentru altii este de-a dreptul duhoare, doar imaginati-va pentru o clipa mirosul cafelei, tufei de iasomie de langa parc, bugambilele turbate care napadesc zidul Casei Arabe, si mirosul de maslini care le impacheteaza pe toate.De maine, terasa lui Manuel se inchide.E vremea rodiilor, Granada, vom face cumparaturi ca acum sase luni, ni le vor aduce la poarta, incercam sa iesim cat mai putin si cat mai rar, oricum de 2 saptamani inchiderea perimetrala ne-a tinut captivi in oraselele si satele noastre, oricum nu te-am vazut de mai bine de 1 luna, mi-e dor de tine si de nesabuinta ta de a dovedi lumii ca exista cu adevarat orase magice.Imi e dor de tine Granada, desi sunt la doar 17 km de centrul tau, ma leg de tine pe Zoom si pe Skype, iti vad crestetul muntelui de pe balcon, iti vad rasaritul si apusul. Si chiar si de la 17 km distanta ma simt privilegiata pentru ca te adulmec de departe, ca pe un ceai cu aroma de floare de portocal, te stiu in siguranta, fragila, gata-gata sa se prabuseasca, tu, ca un castel de nisip, ca un castel de nisip in Spania, care rezisti in ciuda tuturor pronosticurilor, ca un loz castigator netras de nimeni.E pandemie si spitalele tale sunt in pericol sa colapseze, inclusiv spitalul cel nou, la care ma tot uit cu invidia si trauma mea de romanca ingrozita de spitalele romanesti, pana acum ma uitam de pe autostrada la caracatita ai de spital, enorma, care mi se parea inca de cand il construiai mai degraba un cazino in Las Vegas decat un spital, ma tot minunam, iar acum imi dau seama ca pacostea asta de virus nu iarta niciun sistem de sanatate, nici macar pe cel mai bine pus la punct, ingramadeste pacienti peste pacienti, de data asta au fost studentii, abia se deschisese universitatea, nu se mai vazusera de 6 luni, clocotea viata in ei si nu s-au mai saturat de fiesta, iar rezultatul s-a vazut imediat, in prima saptamana s-au infectat 1000, iar apoi universitatea s-a inchis, am plecat din nou in spatele laptopurilor, zoomurilor, googleclassroomului si tablelor virtuale.Cel mai rau pentru mine este lipsa retelei celei subtile care se tese intre oameni, pe care poti calca in varfurile picioarelor atunci cand vorbesti cu studentii, sa ii faci sa rada, sa iubeasca un cuvant, un oras, o cultura, sa le aduci, ca tot e seara, noi avem cursul de la ora 8 la 10 noaptea, in nocturna, studentii radeau ca eram Dracula pe holurile facultatii, noi si luna maura, pai le aduceam knedele, galuste cu prune tavalite prin pesmet, sau le aduceam cate o felie de cozonac cand mai mergeam la Malaga la brutaria romaneasca, sau cand mai primeam pachet de acasa.Mai paseam pe reteaua aia ca sa ii fac sa pronunte corect "i" si "paine" si le aduceam colac de-al nostru, facut la Mopan, ca sa le explic simbolurile solare. Apoi gaseam sigur cate un motiv sa ii fac sa rada, altfel gramatica noastra si ora 9 seara devine o combinatie letala careia nu ii face nimeni fata.Pachetele mele cu zacusca nu au plecat din beci de la Maia si de la Tia, stau acolo gramada cu borcanele de dulceata si de harbuji murati si de gogosari umpluti cu conopida, boabe de struguri si feliute de morcov, am si acum in memoria olfactiva mirosul intepator de miere cu otet, eu umpleam gogosarii, Maia facea zeama, imi e dor de normalitate, dar normalitatea s-a schimb at si pachetele mele cu nuci din curte, cu mere de la noi, cu bors umpluc de Tia sunt cu toatele neplecate. Scuze pentru aceasta paranteza gastronomica, doruri de migrant, pe care doar noi le intelegem, noi vesnic fascinati de detalii si prostioare.Acum, dincoace de ecranele calculatoarelor, parca nici nu mai conteaza ora, timpul se subtiaza si se lungeste, oricum iti trebuie lumina suplimentara, lampa e aprinsa toata ziua si te pomenesti ca stai cate 12 ore la calculator, faci pauze scurte in timpul carora te simti inutil, apoi casti ochi la stiri, mai arunci un ochi pe Facebook , mai citesti un articol online recomandat de catre un prieten, citesti doar in pauze si apoi din nou in lumea virtuala.In tot timpul acesta zidurile astea dintre noi sa stiti ca tot virtuale raman, daca vrei tu musai sa privesti masca ca pe un zid, nu iti ia nimeni nelibertatea asta, dar gandeste-te ca bunicii nostrii care sapau transee ar fi fost foarte fericiti sa schimbe tarnacopul cu masca ta, ar fi fost foarte fericiti sa stea in fata calculatorului si sa vada muzeele, sa participe la congrese internationale, sa vorbeasca cu oameni.Eu cred ca in ultimele 8 luni, nemaiavand acces la locuri, am descoperit oamenii. Vorbim, e drept ca altfel, dar vorbesc cu oameni pe care altfel nu ar fi avut cum sa ii intalnesc, cum spatiu virtual e mare consumator de timp tot ritualul comunicarii se inchirceste in formule succinte si grabite, ai la dispozitie maxim o jumatate de ora pentru a asculta, a contrazice, a convinge, sau a renunta la ideile tale.Avem camasa si machiaj combinat cu pantaloni caldurosi de pijama si sosoni lipsiti de senzualitate, ne cautam colturi fotogenice in care sa parem o versiune superioara a noastra.Privesc la colectia mea de pantofi, fulare, haine de iarna si posete si imi dau seama ce investitie proasta am facut, mai bine imi cumparam cercei si coliere, pentru ca as fi avut mai multe sanse sa le port. Uneori, ca sa imi amintesc ca daca vreau sa fiu mai mare decat sunt, mai mare asa, la inaltimea vremurilor, la inaltimea dorintei de a supravietui, imi iau totusi pantofi cu toc in calluri, de parca ar trebui sa ma ridic si sa arat ceva la tabla, sau sa scriu, sau sa aprind lumina.E totul nou si cum pe mine rutina ma macina, noutatea lumii asteia care se transforma sub ochii nostri ma ademeneste. Ma mai ajuta si optimismul meu de neinteles, care m-a salvat de fiecare data si care acum vad ca isi face treaba cum se cuvine. Un singur lucru ma paralizeaza: frica sa nu li se intampla ceva celor dragi mie de acasa, fiecare telefon pe care il primesc ma arunca in disperare pana vad ca nu sunt ai mei.In rest Granada, seducatoarea mea preferata, ramane acolo, ma asteapta, asa cum ma va astepta zapada , o primavara despre care nu stiu nimic, o vara, alta, la fel sau altfel, si miracolul de a fi supravietuit pana acum pentru ca am avut noroc. Si pentru ca am purtat masca si m-am dezinfectat pe maini, pentru ca am invatat sa nu mai duc mainile la fata, la par, la ochelari.Granada esti inchisa pentru toata lumea, mai putin pentru elevi si copii, scolile sunt deschise, ai devenit doar al lor, singurele masini care merg pe drum sunt cele care duc copiii la scoala, copiii locuiesc in tine si te-au luat in stapanire asa cum sper ca vor lua si viitorul si sa ne invete ei pe noi cum sa iesim din labirint.Granada esti inchisa pentru noi, dar esti deschisa pentru copii.