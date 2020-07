Pandemia la romani: sentimentul marasmului si al isteriei

Marasmul se intalneste, fatal,cu exaltarea, iar ceea ce se naste este un insuportabil sentiment al sufocarii si al saturarii. Discursul mediatic, fidel aceleiasi necrofilii senzationaliste, este cutia de rezonanta in care se reflecta logica inspaimantarii si a fricii: audienta televiziunilor este captiva in acest univers modelat de iresponsabilitatea celor care au ambitia de a fi educatori si indrumatori ai natiunii. Viitorul pare a fi suspendat, in aceste momente. Apropierea unui nou ciclu electoral nu pare sa stimuleze imaginatia intelectuala a elitei noastre politice. Dimpotriva, ceea se prefigureaza este apelul la aceeasi demagogie ce ocrotit, istoric, temeliile cariate ale statului nostru. Eterni si surzatori, politicienii romani sunt pregatiti sa duca mai departe marasmul in care suntem captivi.Guvernarea locala nu pare sa mai insemne nimic in climatul starii de alerta. Ce se mai poate intampla in patria noastra si care mai poate fi sensul cursului nostru de dezvoltare? Bucurestiul sufocat de o administrare inepta este imaginea acestui blocaj. Cat despre directia de evolutie a statului insusi, aici certitudinea de care dispunem este aceea a stagnarii si a involutiei. Si nimic nu ilustreaza mai dramatic incremenirea si regresul decat regimul de functionare si de performanta al justitiei. Tot ceea ce Liviu Dragnea si complicii sai au organizat ca sistem a ramas intact . Domesticirea magistraturii este realizata, cu concursul celor care vad in inactiune garantia propriilor lor privilegii. Domnia legii si egalitatea constitutionala sunt, in Romania de astazi, vidate de continut: anii de proteste nu au servit, in cele din urma, la nimic. Pandemia si lasitatile au asternut tacerea peste dosarul delicat al statului de drept.Starea de alerta se poate eterniza in Romania fara ca nimic cu adevarat semnificativ sa se schimbe in structura de adancime a unui stat fosilizat. Interviurile, conferintele de presa, planurile de actiune mascheaza, grotesc, absenta instrumentelor si a viziunii. Dincolo de riscul sanitar se afla realitatea, durabila si aparent imposibil de schimbat, a esecului statului roman de a asigura misiunile sale fundamentale.Caci nu doar sistemele medicale si de asistenta sociala sunt cuprinse de metastaza, ci o intreaga retea de institutii. Marasmul peste care pluteste vacarmul isteric este conditia Romaniei de azi. Parca abolit, viitorul se confunda cu mediocritatea inepta a prezentului etern pe care il traim.