Pandemia le da batai de cap cluburilor din Premier League. Aston Villa, printre cele mai afectate echipe

Numarul de probe recoltate a fost mai mare, 2.593 fata de 2.295, iar procentul de cazuri pozitive a scazut in consecinta de la 1,74 la suta la 1,38 la suta.Detaliat, primul val de teste, pe 4 si 7 ianuarie, s-a soldat cu 27 de cazuri pozitive din 1.538 de probe (1,75 la suta), in timp ce al doilea, pe 8 si 10 ianuarie, a scos in evidenta noua contaminari din 1.055 teste (0,85%).Calendarul Premier League si disputarea 32-imilor de finala ale Cupei Angliei din weekend-ul trecut au fost afectate de cresterea numarului de cazuri de Covid-19 in Anglia in ultimele saptamani, legate in special de descoperirea unei variante de virus mai contagios si care a dus la carantinarea generalizata a tarii.Anterior, meciul de campionat din etapa a 18-a dintre Aston Villa si Tottenham, programat miercuri, a fost amanat dupa ce noua jucatori si 5 membri ai staff-ului echipei Birmingham au fost testati pozitiv.Aston Villa a fost nevoita sa alinieze echipa de rezerve contra lui Liverpool in Cupa, vinerea trecuta, inregistrand o infrangere fara drept de apel (1-4).De asemenea, alte meciuri din campionat au fost amanate, clubul londonez Fulham si Manchester City numarandu-se printre echipele cele mai afectate.Premier League, care a inasprit protocoalele anti-Covid in acord cu cele 20 de cluburi care o compun, a avertizat ca intentioneaza sa fie si mai severa cu jucatorii care nu respecta cu rigurozitate regulile.