Cât de mult cresc cazurile de pacienți internați la ATI. ”În acest moment, lupta cu pandemia nu se duce în spitale”

”Este o luptă care ar trebui să se ducă în societate”

Avem întrebări fără răspuns

Gheorghiţă: Procentul testelor de secvenţiere pozitive pentru Delta a fost de 89% în săptămâna 30

Pare însă liniștea de dinaintea furtunii, pentru că dacă nu se va testa suficient, nici anchetele epidemiologice nu vor fi făcute corect, astfel că nu vom avea date clare despre câte persoane ar urma să se infecteze.Doctorul Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină a explicat pentru Ziare.com că în acest moment lupta cu pandemia ar trebui să se ducă la nivel de societate și de sănătate publică.”Având în vedere toată dinamica și situația de vacanțe din ultimele săptămâni, în Uniunea Europeană, o strategie ”zero COVID” este nerealistă și nu putea să fie pusă în aplicare. La aceasta se adaugă creșterea variantei Delta, astfel că nu este nicio surpriză că numărul cazurilor a crescut. Este o creștere controlabilă, în prezent, care se translatează și la nivelul spitalelor și la numărul de pacienți internați în ATI.Astfel, pornind de la 30 de cazuri pe zi la ATI, numărul acestora poate doar să crească.Însă, vreau să subliniez faptul că, în acest moment, lupta cu pandemia nu se duce în spitale.Este o luptă care ar trebui să se ducă în societate și la nivelul sistemului de sănătate publică. Este un rol important pentru Institutul de Sănătate Publică și Direcțiile de Sănătate Publică.Nu este târziu. Realizarea foarte strictă a anchetelor epidemiologice, purtarea măștii la interior, testarea extensivă a persoanelor care sunt în contact cu cei depistați pozitiv, secvențierea tuturor cazurilor și accentuarea campaniei de vaccinare, toate aceste lucruri dacă se fac ne vor ajuta să controlăm și mai bine situația din spitale”, a explicat dr. Marius Geantă.În primul val, pentru că nu era o situație clară despre cum acționează acest virus, autoritățile au ales să nu pună presiune pe sistemul sanitar, instituind starea de urgență.”În valul 1, am avut o luptă care s-a dus, ca urmare a instituirii stării de urgență și lokdown-ului, la distanță de spital neștiind cu ce aveam de a face, pe când în valurile 2 și 3, spitalele au fost cele care dus greul pandemiei. Au fost foarte puține bariere la nivelul societății, din acest motiv am avut două valuri cu număr important de persoane spitalizate, inclusiv în ATI.În acest moment, ideal ar fi să avem o strategie pentru noul val îndreptată către societate și sănătatea publică și nu să așteptăm să crească numărul cazurilor și să creștem din nou capacitatea spitalelor”, a precizat specialistul.”Dacă ajungem la un număr mare de internări, costurile sunt mai mari, tratamentele în spital costă mai mult. Însă, dacă punem mai multe bariere la nivelul societății, este clar că se vor îmbolnăvi mai puțini oameni, vor deceda mai puțini, iar costurile indirecte vor fi mai mici.Investițiile pentru testarea la scară mai mare și secvențierea tuturor cazurilor și optimizarea activității în DSP-uri, pot părea costuri importante în acest moment, însă acestea sunt clar mai mici față de costurile pandemiei la nivel de spitale.Pentru a înțelege bine valul 4 trebuia să avem răspuns la întrebarea de ce am avut o evoluție foarte bună după valul 3 în condițiile în care au fost multe relaxări. Nu am avut un răspuns, iar acum mai adaug și întrebarea: cum explică entitățile de sănătate publică aceste creșteri din ultimele două săptămâni. Pentru că aveam mai puține cazuri, iar dacă anchetele epidemiologice au fost făcute corect, ar trebui să avem mai multe date despre oamenii care urmează să se îmbolnăvească. Pentru că în acel moment nu se spunea că avem transmitere comunitară pentru Delta”, a explicat Dr. Geantă.Medicul a mai subliniat că dacă numărul testelor ar fi mai mare, sigur ar releva o creștere a cazurilor, însă cele care au nevoie de spitalizare nu vor fi la fel de multe.Vineri, 6 august, autoritățile au raportat 230 de cazuri noi și cinci decese , din care unul înregistrat la un pacient infectat în Marea Britanie.În unitățile sanitare COVID, în acest moment, sunt internate 528 de persoane, dintre care, 68 sunt la Terapie Intensivă.Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a declarat că procentul testelor de secvenţiere pozitive pentru tulpina Delta a fost de 89 la sută în săptămâna 30, precizând că suntem într-o etapă de la transmitere sporadică către transmitere comunitară.Valeriu Gheorghiţă a declarat, vineri seara, în Vama Veche, că situaţia epidemiologică în România este una stabilă, dar că este evident că ţara noastră înregistrează o creştere lentă şi progresivă a numărului de cazuri.“Este important să înţelegem că ne dorim să avem cât mai multe oportunităţi de vaccinare în această perioadă pentru oameni, este perioada de concedii, este perioada de vară. Avem o situaţie epidemiologică încă una bună şi stabilă şi cred că este perioada oportună prin care noi putem să ne protejăm mai bine pe noi şi pe cei din jurul nostru. Este cât se poate de evident că România înregistrează o creştere a numărului de cazuri, este o creştere lentă, dar progresivă aş putea spune. Ne uităm la ce se întâmplă în restul ţărilor europene, acolo unde creşterea este exponenţială, nu avem motive să credem că în perioada următoare situaţia se va îmbunătăţi în condiţiile în care varianta Delta vedem a devenit dominantă la nivel european, are tendinţa de a deveni dominantă şi în România şi alternativa de testare periodică să fim foarte serioşi nu este una care să ne ferească faţă de posibilitatea de a ne îmbolnăvi”, a transmis Valeriu Gheorghiţă.El a precizat că vaccinuri cu schema completă reduc riscul de spitalizare şi de a face o formă gravă de boală.“Vaccinurile actuale, cu schema completă, aduc beneficii importante, beneficii de peste 90% în ceea ce priveşte riscul de spitalizare, riscul de evoluţie către o formă gravă de boală şi riscul de evoluţie către deces . Este foarte important să înţelegem beneficiile vaccinării şi să alegem să ne vaccinăm acum, altfel, persoanele care sunt neimunizate, care nu au istoric de trecere prin boală, care nu s-au vaccinat, au cel mai mare risc de a se îmbolnăvi în perioada următoare când estimăm că vom avea o transmitere comunitară crescută şi în mod deosebit aceasta fiind legată de varianta Delta”, a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare.El a precizat că în săptămâna 30 procentul testelor de secvenţiere pozitive pentru varianta Delta a fost de 89 la sută din totalul secvenţierilor efectuate.“În ultimele nouă săptămâni procentul cazurilor generate de varianta Delta din totalul celor care au fost cauzate de variante virale de îngrijorare a crescut de aproape nouă ori ceea ce e un lucru este un lucru extrem de important şi avem nevoie de această supraveghere epidemiologică prin secvenţiere doar în săptămâna 30 procentul testelor de secvenţiere pozitive pentru varianta Delta a fost de 89 la sută din totalul secvenţierilor efectuate în săptămâna respectivă ceea ce ne arată că avem în continuare aproximativ 35% din cazurile confirmate cu variantă Delta, care nu au legătură epidemiologică, ca atare aceastea sunt cu siguranţă cazuri cu transmitere comunitară. Suntem într-o etapă de la transmitere sporadică către transmitere comunitară, lucru care sigur dacă nu facem la acest moment ceva suplimentar şi aici mă refer la respectarea măsurilor de prevenţie şi la vaccinare este foarte probabil ca în perioada următoare să înregistrăm evident o creştere a numărului de cazuri”, a mai declarat Valeriu Gheorghiţă.