STUDIU Pandemiile vor deveni tot mai frecvente si vor ucide mai multe persoane decat COVID-19 daca nu va fi stopata degradarea naturii

Aparitia noului coronavirus a fost in intregime provocata de activitati umane, potrivit unui raport realizat de Platforma Interguvernamentala de Stiinta si Politici referitoare la Biodiversitate si Servicii Ecosistemice.Aceleasi activitati care provoaca pierderea biodiversitatii si schimbarile climatice sporesc totodata riscul pandemic. Schimbarea utilizarii terenurilor, expansiunea agricola, comertul si consumul de animale salbatice creste contactul dintre vietuitoarele salbatice, animalele de la ferma si oameni, fapt care permite microbilor sa ajunga la oameni, a precizat acest grup format din 22 de experti.Oamenii de stiinta cred ca noul coronavirus provine de la lilieci si ca oamenii s-ar fi putut infecta de la animalele salbatice comercializate intr-o piata din Wuhan, China."Factorii care sporesc riscul de raspandire a factorilor patogeni, transmiterea, contagiunile si bolile intre specii sunt intensificati in pietele cu animale vii, unde animalele sunt deseori tinute pentru lungi perioade in conditii supraaglomerate, cu practici precare de igiena, amestecate cu specii diverse si in contact apropiat cu grupuri mari de oameni care calatoresc dintr-o regiune intr-alta ca sa cumpere deseori animale vii", se afirma in acelasi raport.Pe de alta parte, conservarea regiunilor protejate si reducerea exploatarii zonelor cu o inalta biodiversitate pot reduce drastic riscul pandemic, potrivit raportului."Putem depasi epoca pandemiilor, dar, pentru acest lucru, este nevoie de o atentie mai mare asupra preventiei si nu doar asupra modului in care reactionam", a spus Peter Daszak, cercetatorul care a condus studiul.