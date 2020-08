Panica la DGASPC dupa un articol publicat in Ziare.com. Centru pentru copii cu handicap, bagat in carantina cu nenumarati bolnavi de COVID-19

Testati bilunar, zero rezultate

Achizitii in vreme de COVID-19 la DGASPC Sector 2: servicii de cartografiere, consultanta pe achizitii si produse de publicitate

La nivelul DGASPC Sector 2 au fost, pana in prezent, depistati pozitivi 22 de angajati si 17 copii. Cei mai multi dintre copiii infectati cu COVID 19 provin de la Centrul de Servicii pentru Copilul cu Handicap, care are un numar total de 28 beneficiari. In acest moment 17 copii sunt infectati cu COVID 19.Copiii cazati in centru au dizabilitati si/sau tulburari de conduita si beneficiaza de masura de protectie speciala, avand varste cuprinse intre 3-18 ani. Acestia sunt tratati separat de restul copiilor care au scapat neinfectati. Pentru angajatii infectati s-a creat un spatiu de odihna la Centrul de Ingrijire "Neghinita", destinat copiilor nevazatori, centru care este inchis pe perioada vacantei de vara.Riscul de extindere al focarului de COVID-19 este mare, avand in vedere faptul ca Centrul de Servicii pentru Copilul cu Handicap are cantina comuna cu un alt centru din cadrul DGASPC Sector 2, Centrul de Primire in Regim de Urgenta "Ciresarii".Mancarea pentru copiii din CSCH este preparata la Ciresarii si transportata in locul care, in prezent, este carantinat. Mai multi angajati ai centrului si-au exprimat, neoficial, ingrijorarea legata de faptul ca prin transportarea mancarii si a ustensilelor de bucatarie intre cele doua centre, focarul s-ar putea extinde si la Centrul de Primire in Regim de Urgenta "Ciresarii".Conducerea DGASPC Sector 2 sustine ca beneficiarii au fost testati bilunar. Totusi, desi beneficiarii au fost testati in urma cu doua saptamini, nu ar fi primit nici pina acum rezultatele."Dupa aparitia articolului in Ziare.com , beneficiarii din centre au mai fost testati rapid inca o data, desi nu primisera rezultatul testului facut in urma cu doua saptamini. Tot dupa aparitia articolului din Ziare.com , angajatii, care nu mai primisera masti din luna martie, au primit intre 50-100 de bucati pe serviciu, in conditiile in care un serviciu numara, in medie, 6-8 angajati", au declarat surse din sistem pentru Ziare.com.DGASPC Sector 2 are in grija aproximativ 500 de copii si 400 de persoane institutionalizate.Se adauga aproximativ 2000 de salariati activi, mare parte aflati in contact direct cu beneficiarii. Teste ar fi facut doar salariatii din centrele Directiei. Restul personalului, care desi interactioneaza cu contactii beneficiarilor, nu au fost testati.Secretara directorului general, Florin Stefan Vasile, si directoarea Directiei Economice se numara printre ultimele cazuri care au ajuns la izolare din cadrul COVID-19.Mai multi angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) din Sectorul 2 al Capitalei au acuzat conducerea de musamalizarea cazurilor de COVID-19 aparute printre lucratori si beneficiari.In vreme ce beneficiarii sunt izolati in centre, bolnavii de COVID-19 si salariatii sunt nemultumiti de felul in care conducerea ii protejeaza fata de pericolul imbolnavirilor, dat fiind ca nu sunt respectate normele de distantare sociala in birouri, conducerea institutiei se ocupa de achizitii.Pe 11 august 2020, in plin scandal al imbolnavirilor cu COVID-19, DGASPC Sector 2 achizitioneaza "Servicii de Cartografiere Servicii Sociale" in valoare de 130.007,5 lei.DGASPC Sector 2 este interesata in aceasta periopada de produse de informare si publicitate, dupa cum arata un alt anunt de consultare de piata, postat pe site-ul institutiei.Desi are un Birou de Achizitii in cadrul Directiei Licitatii, conform organigramei DGASPC Sector 2, institutia tocmai a achizitionat servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice, conform unui alt anunt postat pe site-ul social2.ro in data de 13.07.2020.Redactorii Ziare.com au incercat sa ia legatura cu directorul DGASPC 2, Florin Stefan Vasile, si cu directorul de comunicare al directiei, Sebastian Stan, dar cei doi nu au raspuns apelurilor telefonice.