Autoritatile se lauda cu o scadere serioasa a cazurilor de COVID-19 in ultimele doua saptamani: "Avem o panta vizibil descendenta"

"In urma analizei evolutiei infectarilor cu noul tip de coronavirus pe teritoriul Romaniei in ultimele doua luni se desprind urmatoarele concluzii.In acest moment evolutia raspandirii virusului SARS-COV-2 este pe o panta vizibil descendenta. Daca in urma cu o luna erau inregistrate aproximativ 60 de mii de persoane nou infectate intr-o saptamana, la nivel national, saptamana trecuta au fost inregistrate sub 35 de mii de cazuri.Este foarte important sa mentinem o evolutie descendenta a cazurilor de persoane nou confirmate si putem realiza acest lucru doar respectand regulile sanitare.In perioada sarbatorilor de iarna sunt in continuare in vigoare, printre altele, urmatoarele masuri:- Este interzisa deplasarea persoanelor in grupuri formate din mai mult de sase persoane care nu fac parte din aceeasi familie;- Este interzisa organizarea si participarea la evenimente private (mese festive, petreceri etc.);- Este interzisa deplasarea cetatenilor in afara locuintei in intervalul orar 23.00-05.00 pe intreg teritoriul tarii, cu exceptia situatiilor motivate prevazute de legislatie, iar in localitatile aflate in carantina circulatia persoanelor este permisa cu restrictiile stabilite de comitetele locale pentru situatii de urgenta;- Portul mastii de protectie este obligatoriu atat in spatiile deschise, cat si in cele inchise.Facem apel la toti cetatenii sa respecte aceste reguli pentru protejarea sanatatii lor, a celor dragi lor, dar si pentru a-i sprijini pe medicii, mai ales in conditiile in care numarul persoanelor internate in sectiile de ATI este inca unul ridicat", se arata in comunicatul transmis de Grupul de Comunicare Strategica.