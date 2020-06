Papa Francisc avertizeaza: Nu sarbatoriti prea devreme victoria in fata coronavirusului

Ziare.

Suveranul Pontif s-a adresat catorva sute de credinciosi in Piata Sfantul Petru. El a fost aplaudat cand a spus ca prezenta lor, desi in numar redus, este un semn ca Italia a invins faza acuta a pandemiei."Aveti grija. Nu strigati prea repede 'victorie'", a spus Papa.Italia este una dintre cele mai afectate tari din lume de pandemie, cu aproximativ 235.000 de cazuri si 33.846 de decese.Numarul contaminarilor depistate zilnic a scazut de la aproximativ 1.000, in martie-aprilie, la 72, cate au fost anuntate sambata seara.Pe 3 iunie, Italia a intrat in a treia faza de relaxare a masurolor, astfel ca oamenii pot circula intre regiuni si granitele au fost deschise cetatenilor Uniunii Europene.Pentru ca tinerii, in special, nu respecta distantarea fizica si nici regula de purtare a mastii, autoritatile au avertizat ca exista pericolul unui al doilea val de infectii."Inca trebuie sa urmam regulile", a mai spus Papa Francisc. "Multumita lui Dumnezeu, trecem de cea mai grea parte, dar supuneti-va mereu regulilor pe care autoritatile le-au prevazut".Papa a mai afirmat ca nimeni nu trebuie sa uite ca noul coronavirus inca face numeroase victime in alte tari.El a spus ca a aflat vineri ca, intr-o tara, a murit o persoana la fiecare minut. "Groaznic", a completat, fara a spune numele tarii.Duminica, Vaticanul a anuntat ca nu mai exista niciun caz de Covid-19 intre angajatii Sfantului Scaun, organul de conducere al Bisericii Catolice, si nici in Vatican, potrivit BBC. Aici au fost depistate 12 cazuri, ultimul, in luna mai.De la depistarea noului coronavirus, pe 8 decembrie 2019, in Wuhan (China), la nivel mondial au fost inregistrate peste 6,92 milioane de contaminari si mai mult de 400.200 de decese, potrivit datelor Johns Hopkins University.