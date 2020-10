Recomandarile Papei Francisc pentru stoparea pandemiei. "Este mai bine sa pastrez distanta"

''Va cer iertare pentru ca va salut de departe, dar cred ca daca noi toti, asemenea unor buni cetateni, am respecta recomandarile autoritatilor, vom contribui la stoparea acestei pandemii'', a declarat suveranul pontif cu prilejul audientei sale generale de miercuri, care s-a tinut intr-un mare auditorium din Cetatea Vaticanului din cauza ploii.''Mi-ar placea, asa cum fac de obicei, sa ma apropii de voi si sa va salut, dar (...) este mai bine sa pastrez distanta'', a insistat din nou papa Francisc, care nu poarta niciodata masca cu prilejul audientelor sale publice sau private.Suveranul pontif a explicat ca, din momentul in care ajunge in proximitatea credinciosilor, ''toata lumea se apropie si se inghesuie''. ''Problema este ca exista pericolul contagierii. Astfel, purtand cu totii masca si pastrand distantele, putem continua audientele'', a adaugat suveranul pontif, care a intrat in auditorium printr-o usa laterala situata departe de multime.Vaticanul a anuntat luni ca patru membri ai Garzii Elvetiene au fost testati pozitiv cu noul coronavirus weekendul trecut, fara sa precizeze daca acestia au intrat in contact cu papa Francisc. Alte trei cazuri de infectare au fost detectate in ultimele saptamani printre rezidentii si resortisantii Vaticanului.