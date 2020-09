Parinti inghesuiti la poarta scolii, iar in curte copiii respecta masurile de distantare. Imaginea din Romania care a devenit virala pe internet

Multi dintre cei care au comentat aceasta imagine care arata ca elevii sunt disciplinati la scoala, respectand masurile impuse de autoritati , in timp ce parintii lor nu o fac, spun ca au observat situatii asemanatoare si in tarile lor, Italia, Spania, Bulgaria sau chiar Germania.Seful DSU, Raed Arafat , spune ca, din ceea ce a observat dupa prima saptamana de scoala, elevii respecta regulile impuse de autoritati in privinta epidemiei de COVID-19, insa atunci cand ies din incinta unitatii de invatamant, de multe ori sunt asteptati de adulti care nu respecta aceste masuri, scrie Libertatea.ro "La poarta scolii, trebuie respectate regulile care se respecta si in scoala. In scoala, copilul este supus unor reguli clare. Copiii respecta regulile in cea mai mare parte. La poarta scolii, trebuie si parintii, si bunicii sa pastreze aceeasi regula, altfel si pentru copil e greu sa explici de ce la scoala respecta si cand iese nu mai respecta, pentru ca cel care vine sa il ia nu respecta", a declarat Raed Arafat, la Digi24.