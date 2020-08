Paris: Reuniunile cu peste 10 persoane, interzise daca nu este este garantata distantarea fizica

Purtarea obligatorie a mastii de protectie, deja in vigoare in mai multe locuri din capitala Frantei, va fi extinsa incepand de sambata pentru o parte din Champs-Elysees si in special in cartierul muzeului Louvre, potrivit AFP."Daca situatia epidemiologica se va deteriora din nou, purtarea mastii de protectie ar putea deveni obligatorie in toata capitala", a precizat prefectura.Incepand de luni, in cateva zone din Paris, purtarea mastii este obligatorie.