Surse: Parlamentul nu va da vot pe hotararea Guvernului privind prelungirea starii de alerta

Potrivit unor surse parlamentare, conducerea Legislativului a decis, in schimb, sa trimita o scrisoare premierului Ludovic Orban in care sa ii atraga atentia ca aceasta hotarare trebuie votata de Parlament, iar prelungirea starii de alerta trebuie incuviintata de parlamentari si nu doar sa fie transmisa spre informare.Parlamentarii ii cer, de asemenea, premierului "sa mai citeasca o data legea".Guvernul a trimis marti, la Parlament, hotararea cu privire la prelungirea starii de alerta. In adresa, Guvernul scrie ca aceasta a fost transmisa pentru "informare".