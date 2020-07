Pasii de urmat daca banuiti ca v-ati imbolnavit sau ati iesit pozitiv la testul COVID-19

Medicii Beatrice Mahler si Adrian Marinescu au explicat la Digi24 , in emisiunea lui Cosmin Prelipceanu, care sunt pasii de urmat."In primul rand,iar pentru asta suni la DSP si iti. Daca esti asimptomatic si nu ai comorbiditati, adica nu ai tensiune, nu esti obez, nu ai diabet si starea de sanatate este buna, impreuna cu DSP, esti directionat catre o unitate medicala ca sa ti se faca un set de analize, un bilant al momentului - adica, se face o radiografie pulmonara, examen de sange si un consult de boli infectioase sau pneumologic, depinde unde esti directionat. Ulterior, daca ai conditii de autoizolare la domiciliu, semnezi ca esti de acord si ca vei respecta autoizolarea si pacientii merg catre casele lor. Sunt o serie de reguli pe biletele de externare, iar pacientii sunt indrumati ca la momentul in care apare orice simptom care ar sugera agravarea afectiunii sau in caz de stare generala alterata sa anunte medicul de familie. Pot sa sune si la ambulanta , sa anunte situatia lor si prin centrul operativ se gaseste un loc unde sa fie internati", a explicat la Digi24 managerul Institutului Marius Nasta din Bucuresti, Beatrice Mahler.Daca am intrat in contact cu o persoana despre care aflam ca are coronavirus si mergem sa ne testam, in asteptarea rezultatelor este important sa ne aducem aminte cam cate zile au trecut de atunci, pentru a urmari eventuala aparitie a simptomelor."In mod logic, dar, ar trebui sa se intample altfel: daca ar fi ancheta facuta rapid, ar trebui sa intru in izolare, asa ar fi corect, nu ma mai deplasez . Asa se intampla la inceput: intru in izolare si daca am nevoie, vine si ma testeaza DSP-ul acasa. Din pacate, acum nu se mai poate. Si mai e ceva: in momentul in care un test e pozitiv, el se raporteaza la DSP, deci n-ar trebui sa fie mare intervalul de timp din momentul raportarii si pana cand suna persoana respectiva, sa spunem ca e de buna-credinta si suna. Dar se poate intampla sa nu raspunda DSP", o situatie care, din pacate, se intalneste tot mai des, arata dr. Adrian Marinescu de la Institutul "Matei Bals".Altfel, tot DSP trebuie sa rezolve. Si atunci, aceste interval poate uneori sa fie destul de mare.O persoana suna, daca nu rezolva, in timpul acela se izoleaza sau nu, subliniaza dr. Marinescu un alt aspect problematic.Daca DSP ar avea testul rapid si ar fi o izolare imediata, pacientul ar sta in izolare, nu s-ar deplasa si totul s-ar face prin DSP. Asta ar fi situatia ideala.Evaluarea trebuie facuta insa la spital. Ar trebui sa vina DSP-ul sa-l ia, dar nu se poate, din considerente obiective, si atunci pacientul se deplaseaza el la spital., a rezumat dr. Marinescu.. Daca sunt asimptomatic, e alta discutie.Cum apar primele simptome, in momentul acela ma testez, daca nu, ar trebui cam in a 8-a zi din momentul contactului.Acum, intrebarea e unde fac aceasta testare, ca daca sunt asimptomatic o fac la cerere - si intervine discutia cum ma programez, la clinicile private uneori dureaza destul de mult, sunt clinici care in momentul acesta dau un rezultat dupa cinci-sase zile. Este si asta o problema, mai ales pentru cei care au nevoie de rezultatul unui test in 72 de ore de la recoltare, pentru a pleca in vacanta."Sunt situatii in care un pacient asimptomatic sau usor asimptomatic evolueaza favorabil, darNu exista o unitate de timp in care putem spune ca un pacient merge spre o deteriorare severa, nu putem spune ca se intampla cu certitudine sau ca daca el se afla in spital aceasta evolutie va putea fi limitata. Insa", a explicat dr. Beatrice Mahler.