Mii de pastile contrafacute pentru tratamentul COVID-19, descoperite in Vama Giurgiu

Camionul a fost oprit de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, miercuri, 9 decembrie. Masina era incarcata cu diverse marfuri de la o societate comerciala din Bulgaria pentru o societate comerciala din Romania.Pe langa cele 3.490 de pastile pentru COVID-19, in valoare de aproximativ 8.500 de lei, au fost descoperite si 30 articole incaltaminte si 6.500 huse auto inscriptionate cu marci protejate, susceptibile a fi contrafacute.In urma cercetarilor s-a stabilit ca soferul, un cetatean bulgar in varsta de 68 de ani, nu stia ce marfuri transporta.