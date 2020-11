Patriarhia indeamna populatia sa doneze sange si plasma pentru pacientii Covid-19: Cele mai luminoase si necesare fapte de iubire

"Cu binecuvantarea Parintelui Patriarh Daniel, in anul 2012 a inceput in Arhiepiscopia Bucurestilor o campanie de donare de sange numita "O picatura de sange pentru viata aproapelui".Incepand cu anul 2014, cu aprobarea Sfantului Sinod, aceasta campanie a fost extinsa la nivel national in toata Patriarhia Romana sub indemnul "Doneaza sange, salveaza o viata!".Astfel, cea mai ampla campanie de donare de sange din Romania s-a desfasurat in cooperare cu diverse institutii publice (centre regionale si judetene de transfuzie, spitale , clinici, directii de asistenta sociala si protectia copilului, Jandarmerie, Politie si Armata), precum si cu organizatii neguvernamentale (Asociatia Studentilor Crestin-Ortodocsi Romani, Liga Tinerilor Crestini Ortodocsi Romani si alte asociatii).Pe parcursul celor 6 ani ai campaniei "Doneaza sange, salveaza o viata!" au participat 40.800 de donatori, cantitatea de sange recoltata fiind de peste 18.000 de litri.In contextul medical si epidemiologic actual, atat de dificil, prin care trece societatea romaneasca, Patriarhia Romana adreseaza tuturor celor ce inteleg valoarea salvarii unei vieti umane indemnul sau de a participa la nobila actiune a donarii de sange.Totodata, adreseaza si indemnul de a dona, conform criteriilor de eligibilitate, plasma convalescenta Covid-19, pentru salvarea celor aflati in situatie critica din cauza infestarii cu noul coronavirus.Donarea de sange si de plasma convalescenta Covid-19 sunt acum cele mai luminoase si necesare fapte de iubire jertfelnica si de solidaritate umana", se arata intr-un comunicat al Patriarhiei.CITESTE SI