Patronatele din HoReCa protesteaza miercuri fata de modul in care Guvernul gestioneaza pandemia de COVID-19

Angajatii si partenerii companiilor din HoReCa sunt invitati de patronatul din domeniu sa intrerupa lucrul miercuri dupa-amiaza, intre orele 17:00 si 18:00, sa iasa in fata locatiilor unde lucreaza si sa afiseze mai multe pancarte cu mesaje prin care sa atraga atentia asupra situatiei de criza in care se afla cei 400.000 de angajati din hoteluri si restaurante in urma restrictiilor impuse de autoritati Unul dintre mesajele pe care Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania le propune angajatilor pentru a fi afisate in cadrul protestului este: "Ruinati o industrie pentru o iluzie!". Alta pancarta trimisa de HORA transmite mesajul "400.000 de vieti in pericol, fara a fi infestate".Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania solicita angajatilor si partenerilor din HoReCa sa protesteze pasnic si sa respecte in cadrul evenimentului toate prevederile sanitare in vigoare."Avand in vedere faptul ca industria HoReCa din Romania se confrunta cu o situatie de criza fara precedent, ne simtim obligati sa luam o pozitie ferma si sa organizam un protest pasnic prin suspendarea activitatii, miercuri 19.08.2020 intre orele 17:00-18:00, actiune la care vom respecta toate prevederile sanitare in vigoare. La protest vor participa atat angajatii cat si partenerii industriei. Recurgem la aceasta solutie deoarece numeroasele apeluri facute de HORA la adresa guvernului au ramas fara raspuns iar responsabilitatea pe care o avem fata de angajatii nostri nu ne poate lasa nepasatori. Locurile de munca din industria ospitalitatii salveaza vieti!", se mentioneaza in comunicatul remis de HORA.Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania subliniaza ca inainte de criza provocata de noul coronavirus in domeniu existau 40.000 de societati comerciale cu capital 100% romanesc, cu o cifra de afaceri de 5 miliarde de euro si aproximativ 400.000 de angajati, reprezentand 10% din numarul total al angajatilor care activeaza in sectorul privat (190.000 de angajati direct implicati si aproximativ 210.000 angajati ai furnizorilor de produse, materii prime si servicii)."Totodata industria noastra contribuia semnificativ la evolutia unor companii ce dezvolta afaceri in domenii conexe, precum agricultura, furnizorii locali de ingrediente, producatori si distribuitori materie prima in bucatarie, importatori si distribuitori de produse alimentare, prestatori de servicii dedicate industriei, precum si sisteme de gestiune, curatenie, transport , logistica, ambalaje. Urmare a crizei datorata pandemiei si a masurilor restrictive instaurate de autoritati, industria noastra este in prezent cea mai afectata, inregistrand un declin brusc care a dus astazi la scaderea cifrei de afaceri cu aproximativ 70% fata de primele sase luni ale anului trecut si a determinat suspendarea activitatii in cazul a peste 40% dintre operatori", se precizeaza in comunicatul remis de HORA.Organizatia recomanda tuturor angajatilor din industria HoReCa sa participe la protestele de miercuri."Toti cei care lucreaza in sau pentru industria HoReCa pot participa la protestul de miercuri, pentru a trage impreuna un semnal de alarma asupra viitorului celor 400.000 ce lucreaza in aceasta industrie. Miercuri, intre orele 17:00 si 18:00 intrerupem vanzarea si ne pozitionam in fata restaurantelor si a teraselor cu pancarte insotite de mesaje ferme, prin care ne exprimam, pasnic si conform normelor de prevenire a raspandirii COVID-19, nemultumirea fata de masurile adoptate", potrivit sursei.HORA acuza Guvernul ca a adoptat masuri nejustificat de ferme in domeniul HoReCa."In afara Romaniei, toate tarile Comunitatii Europene au redeschis restaurantele (interior si exterior) cu reglementari stricte, respectarea acestora fiind sub atenta supraveghere a statului, acesta reusind astfel sa mentina un numar mult mai mic de cazuri de imbolnavire fata de Romania. Consideram ca in tara noastra cresterea numarului de infectii se datoreaza lipsei reglementarilor adecvate si imposibilitatii statului de a asigura respectarea celor existente. Luand in considerare faptul ca redeschiderea teraselor la 01.06.2020 nu a atras o crestere a numarului de persoane infectate, putem concluziona ca redeschiderea completa a restaurantelor se poate face in siguranta, in unitatile in care se respecta reglementarile. (...) Consideram ca restrictionarea vanzarii si a consumului in restaurant nu rezolva dificultatile statului in a asigura respectarea legii si ca prin aceste restrictii se aduc doar mari prejudicii sectorului HoReCa. Nu exista argumente pentru blocarea acestui sector iar Guvernul actual poarta responsabilitatea distrugerii sectorului HoReCa prin masuri total disproportionate fata de situatia reala, astazi fiind afectati in mod direct de aceste restrictii nejustificate 400.000 de angajati", se mentioneaza in comunicatul HORA.