Patronatele din turism cer Guvernului ca din 15 iunie sa fie permis accesul si in interiorul restaurantelor, nu doar la terase

Ziare.

com

Anterior, Asociatia Restaurantelor din Romania (HORA) a stabilit cu Guvernul, de principiu, ca terasele sa fie redeschise la 1 iunie, iar din doua in doua saptamani sa fie deschis gradual restul restaurantelor, respectiv mai intai 50% din interior, iar apoi integral si in interior.Acum, patronatele vor sa se asigure ca respectivul calendar va fi si apliccat si sustin ca este foarte important pentru intreaga industrie a turismului sa se treaca la faza a 2-a a relaxarii restrictiilor pentru restaurante, in cel mai scurt timp, respectiv 15 iunie 2020, relateaza Profit.ro.In acest caz, cei aproximativ 400.000 de oameni care lucreaza in industrie vor fi reactivati complet. Este vorba despre 130.000 angajati in unitati de alimentatie publica, 80.000 de angajati in unitati de cazare si peste 190.000 de angajati in companii care dezvolta afaceri in domenii conexe, precum agricultura, furnizorii locali de ingrediente, producatori si distribuitori materie prima, importatori si distribuitori de produse alimentare, prestatori de servicii dedicate industriei, precum si sisteme de gestiune, curatenie, transport , logistica, ambalaje.