Patronatul Hotelierilor si Restaurantelor solicita Executivului redeschiderea urgenta a restaurantelor la interior: "Ne ameninta falimentul"

Afacerile, in declin

"Avand in vedere pierderile inregistrate de acest sector si riscul de faliment ce ameninta mai bine de jumatate dintre operatorii din domeniu, solicitam in regim de urgenta urmatoarele masuri:1. Redeschiderea urgenta a restaurantelor la interior, cu implementarea masurilor de siguranta sanitara.2. Scoaterea restaurantelor de sub incidenta procentului de 3/1000 de pe lista activitatilor cu risc de raspandire a COVID-19 si, astfel, permiterea functionarii fara sincope, cu un set de masuri agreate in prealabil cu reprezentantii industriei si respectate de toti operatorii", se precizeaza in document.Scrisoarea redactata de Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania este adresata prim-ministrului Florin Citu , ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu , si ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui.HORA argumenteaza ca redeschiderea teraselor la inceputul lunii iunie nu a atras o crestere a numarului de persoane infectate, astfel ca redeschiderea completa a restaurantelor se poate face in siguranta in unitatile in care se respecta reglementarile sanitare."Solicitam redeschiderea restaurantelor la interior luand in considerare urmatoarele:- Mentinerea in activitate a 40.000 de operatori si a 400.000 de angajati;- Estimarile cu privire la inchiderea business-urilor si somajul din industrie sunt ingrijoratoare in contextual actual; evitarea unui colaps general pe intreaga ramura economica;- 10.000 de antreprenori nu vor mai redeschide afacerile;- Nu exista varfuri in analizele referitoare la numarul de persoane infectate cu COVID care sa poata fi corelat cu inchiderea/redeschiderea restaurantelor;- Respectarea cu strictete a regulilor de catre operatori in perioada de restrictii;- Lipsa claritatii in ceea ce priveste populatia oraselor (vezi Bucuresti)", potrivit scrisorii transmise de organizatia patronala a restaurantelor.De asemenea, HORA cere o intrevedere conducerii Guvernului, pentru a discuta aceste aspecte.Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania subliniaza ca inainte de criza COVID-19, in sectorul HoReCa activau 40.000 de societati comerciale cu capital 100% romanesc, avand o cifra de afaceri de 5 miliarde euro, care angajau aproximativ 190.000 de salariati, adica 10% din numarul total al angajatilor care activeaza in sectorul privat."Urmare a crizei datorata pandemiei si a masurilor restrictive instaurate de autoritati , industria noastra este in prezent cea mai afectata, inregistrand un declin brusc care a dus astazi la scaderea cifrei de afaceri cu aproximativ 70% pe primele sase luni de zile din anul 2020 fata de aceeasi perioada a anului trecut si a determinat suspendarea activitatii in cazul a peste 40% dintre operatori", potrivit textului scrisorii publicate de HORA.Organizatia patronala a restaurantelor noteaza ca aportul HoReCa la Produsul Intern Brut este de aproximativ 5,07%, din care 3,42% impact financiar direct, 0,91% impact social (salarii angajati si aport consum) si 0,74% impact financiar indirect (furnizori si investitii).