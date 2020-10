O nunta si un botez intrerupte de politie. Patronii a doua saloane de evenimente din judetul Galati, amendati cu 12.000 de lei pentru zadarnicirea combaterii bolilor

Inspectoratul Judetean de Politie Galati a transmis luni, 19 octombrie 2020, ca la botez au participat 40 de invitati, iar la nunta, 70, si toti petrecaretii au fost legitimati de politisti pentru a se verifica daca vreo persoana a incalcat interdictia de a parasi locuinta, in cazul in care ar fi bolnav de COVID-19.Desi niciunul din invitati nu a figurat ca fiind infectat, patronii celor doua saloane au fost amendati cu 12.000 de lei si li s-au intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, pentru ca pe raza judetului Galati au fost interzise petrecerile de nunta sau botez.In weekend, la nivelul judetului Galati peste 600 de politisti din cadrul IPJ Galati, jandarmi si politisti locali au verificat respectarea, de catre populatie, a masurilor de protectie impotriva coronavirusului.In total, au fost aplicate 320 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 56.400 lei, toate, pentru nepurtarea mastii de protectie.Intrucat o parte a comunei galatene Ivesti se afla in carantina, autoritatile locale le recomanda soferilor sa ocoleasca zona, alegand rutele ocolitoare: D.J. 255 Izvoarele - Slobozia Conachi - Pechea - iesire D.J. 251 - Costache Negri - Cudalbi - iesire D.J. 254 - Grivita sau D.J. 253 Umbraresti intersectie cu D.J. 254 B - Grivita.