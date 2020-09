Patru copii din Centrul de plasament "Sfantul Nicolae" Trusesti, confirmati pozitiv cu noul coronavirus

Potrivit sursei citate, cei patru copii, cu varste cuprinse intre sapte si 16 ani, se aflau in carantina, dupa ce ar fi intrat in contact cu o infirmiera angajata la centrul respectiv care ar fi contactat virusul SARS-CoV-2.In prezent, copiii se afla internati pe Sectia de boli infectioase- pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati".In ultima saptamana, in centrele sociale ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului au fost descoperite alte sapte cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus . Doua cazuri au fost inregistrate la casa de copii de la Pomarla, iar cinci, dintre care patru beneficiari si o asistenta medicala, la caminul de batrani de la Leorda.Citeste si: