ANP: 4 detinuti de la Penitenciarul - Spital Bucuresti-Jilava, confirmati cu COVID-19

"In urma activitatii de monitorizare medicala si a colaborarii cu Directia de Sanatate Publica competenta, la Penitenciarul - Spital Bucuresti-Jilava patru persoane private de libertate au fost identificate ca fiind pozitive la testele efectuate pentru SARS-CoV-2. Acestea nu prezinta simptomatologie specifica COVID-19. Pentru prevenirea oricaror situatii de risc, administratia locului de detinere a intreprins demersuri de testare a tuturor persoanelor private de libertate internate in unitatea penitenciar -spital, rezultatele obtinute fiind negative", precizeaza ANP.Potrivit sursei citate, Penitenciarul - Spital Bucuresti-Jilava asigura conduita terapeutica in aceste cazuri, fiind unitatea sistemului penitenciar desemnata sa gestioneze tratarea pacientilor cu forme usoare sau medii de infectare cu virusul SARS-CoV-2."Nicio alta unitate subordonata Administratiei Nationale a Penitenciarelor nu mai inregistreaza cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul persoanelor custodiate, monitorizarea medicala constanta si colaborarea cu structurile Ministerului Sanatatii fiind prevazute si aplicate unitar. De asemenea, precizam ca imprejurarile contractarii virusului de catre persoanele private de libertate vor fi stabilite in baza anchetei epidemiologice, proces aflat in curs de derulare", adauga ANP.