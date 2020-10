Patru focare de coronavirus sunt active in Hunedoara. Unul este la sectia ATI a Spitalului de Urgenta Petrosani. Noua scoli au activitatea suspendata

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Conform datelor centralizate de Institutia Prefectului Hunedoara, la sectia ATI a Spitalului de Urgenta Petrosani sunt 14 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, 75 de persoane sunt la un centru rezidential ce apartine de Asociatia Bunicii Vaii Jiului, patru la Centrul rezidential UANS din Hunedoara, iar opt la o firma privata din Petrosani.In scolile si liceele din judetul Hunedoara au fost consemnate 25 de cazuri pozitive, dintre care 11 la elevi si 14 la personalul unitatilor de invatamant. Este vorba despre colegii si licee din Petrosani, Petrila, Hunedoara, Lupeni, Orastie, Hateg si despre o gradinita cu program prelungit din Vulcan."Prefectul Vasilica Poteca adreseaza tuturor locuitorilor judetului Hunedoara rugamintea sa acorde o foarte mare atentie respectarii masurilor de protectie sanitara primite din partea medicilor si a autoritatilor", se arata intr-o informare a Prefecturii.Potrivit datelor statistice, in ultimele 14 zile in judetul Hunedoara au fost inregistrate 466 de cazuri active, 160 de persoane internate si 123 in evaluare la spital.De la inceputul pandemiei, 160 de locuitori ai judetului au murit din cauza noului coronavirus.Pe de alta parte, nu exista zone in judet care sa necesite carantinarea zonala.