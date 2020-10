Patru judecatori, confirmati cu COVID-19 la Curtea de Apel Targu Mures

Biroul de informare si relatii publice din cadrul Curtii de Apel Targu Mures a aratat, intr-un comunicat de presa, ca primul caz pozitiv s-a inregistrat in data de 14 octombrie, iar in urma anchetei epidemiologice, o parte a colegilor cu care acesta a intrat in contact direct au ramas in izolare la domiciliu.Potrivit comunicatului, luni, trei judecatori ai instantei au fost diagnosticati cu COVID-19, alti patru magistrati fiind in carantina, iar doua anchete epidemiologice sunt in derulare pentru stabilirea numarului celor care urmeaza sa intre in carantina la domiciliu.De asemenea, a aratat Curtea de Apel Targu Mures, un judecator si un grefier sunt in autoizolare la domiciliu, fiind nominalizati pe lista contactelor directe ale membrilor de familie diagnosticati cu COVD-19."Imediat ce s-a adus la cunostinta conducerii Curtii de Apel Targu Mures primul diagnostic cu COVID-19, s-au facut demersuri, in regim de urgenta, data fiind situatia exceptionala cu care ne confruntam si, in cursul zilei de 15 octombrie 2020, s-au efectuat proceduri de dezinsectie si igienizare generala a sediului instantei. Curtea de Apel Targu Mures nu si-a suspendat activitatea, insa a adoptat masurile necesare pentru igienizarea spatiilor si pentru protectia sanitara a persoanelor care se prezinta la sediul instantei", se arata in comunicatul de presa.