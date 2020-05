Patru marocani au fugit dintr-un centru de carantina din Arad. Doar unul a fost prins

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Prefecturii Arad, luni dimineata a fost constatata absenta dintr-un centru de carantina a patru persoane de cetatenie marocana."In zona au fost directionate imediat echipaje de politie si jandarmerie, pentru cautarea celor 4 barbati, unul dintre acestia fiind depistat de catre jandarmi in scurt timp, in zona impadurita din apropierea centrului de carantina. In acest moment cautarile continua pe cele mai probabile trasee de deplasare si in zonele in care se pot afla ceilalti trei.Barbatul identificat a fost introdus din nou in carantina pe o perioada de 14 zile, cu suportarea, de catre acesta, a cheltuielilor de carantinare. De asemenea, jandarmii au intocmit actele de sesizare necesare organelor de urmarire penala, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor", transmite Prefectura Arad.Centrele de carantina nu au regim de detentie, iar misiunea jandarmilor este de a asigura masurile de ordine publica in zona acestora.In judetul Arad au fost inregistrate 680 de cazuri de coronavirus , de la debutul pandemiei.