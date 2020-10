Patru medici de la Spitalului Judetean din Sibiu, infectati cu COVID-19

Intrebata daca s-a mai infectat un medic de la UPU cu noul coronavirus, Liliana Coldea a precizat: "Este adevarat, cu inca un medic confirmat".Prefectul judetului Sibiu, Mircea Cretu, anuntase marti seara, intr-o conferinta de presa, ca trei medici de la UPU au COVID-19.In ultimele 24 de ore, in UPU au fost consultati 213 pacienti, din care o suta suspecti sau confirmati cu COVID-19, potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Clinic Judetean, Decebal Todarita.Adultii suspecti sau confirmati cu COVID-19 care au nevoie de internare, din tot judetul Sibiu, se prezinta la Urgenta Spitalului Clinic Judetean aflata in municipiul Sibiu. Aici sunt preluate cele mai grave cazuri si din alte boli sau persoanele ranite in accidente rutiere sau de alt fel. Medicii din UPU Sibiu se ocupa si de pacientii intubati, carora le asigura asistenta medicala de terapie intensiva, asta in conditiile in care singurele 12 paturi ATI COVID din tot judetul Sibiu, aflate in acest spital, sunt ocupate.Unul din medicii de la UPU Sibiu, care trateaza cazurile COVID-19, Voichita Halmaghi, a atras atentia autoritatilor, de doua zile, ca nu mai ajung paturile pentru pacientii cu noul coronavirus."Sunt Voichita Halmaghi si ii tin locul doctorului Csillag de la Serviciul de Urgenta. (...) Vreau doar sa sesizez un anumit aspect. Am ascultat si vineri datele legate de numar de imbolnaviri, de ce masuri s-au luat si vreau totusi sa sesizez un lucru. La ceea ce se intampla acum in Serviciul de Urgenta, la numarul de prezentari pe care il avem in Serviciul de Urgenta, pe partea de COVID, cred ca trebuie sa ne gandim, nu eu personal, ci cei care pot lua asemenea masuri, la obtinerea unui numar mult mai mare de paturi pentru internari.Nu avem unde interna pacientii care au nevoie de internare! Deci, in aceasta perioada, noi ne ocupam de pacientii cu forme grave si severe, care se prezinta in Urgenta, care sunt din urma cu o saptamana, pentru ca devin gravi si severi dupa o saptamana de evolutie a bolii, cand era vorba de 60-80 de imbolnaviri pe zi, pe judetul Sibiu. Actualmente, in ultimele zile au fost 100-120. Ieri s-au raportat 150", a aratat medicul Voichita Halmaghi.