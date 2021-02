Aproximativ 4.000 de variante ale noului coronavirus ar exista in intreaga lume. Ce incearca sa faca cercetatorii

Reactie adversa grava dupa vaccinul Pfizer-BioNTech

"Toti producatorii, Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca si altii , cauta sa-si imbunatateasca vaccinurile pentru a se asigura ca suntem pregatiti pentru orice varianta" a noului coronavirus, declara ministrul britanic insarcinat cu campania de vaccinare Nadhim Zahawi, relateaza Reuters.Potrivit lui Nadhim Zahawi, in prezent exista in lume 4.000 de variante ale noului coronavirus.Insa doar o mica parte a acestor variante - descoperite in Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia - sunt susceptible de mutatii profunde, potrivit British Medical Journal.Nadhim Zahawi considera totodata ca este foarte putin probabil ca vaccinurile actuale sa nu fie eficiente impotriva noilor variante, insa Marea Britanie vrea sa fie pregatiti sa le faca fata, subliniaza el."Avem cel mai mare sector de secventiere a genomului - detinem aproximativ 50% din sectorul mondial al secventierii genomului - si avem o biblioteca cu toate variantele, pentru a fi pregatiti sa raspundem - indiferent daca se va intampla la toamna sau dupa aceea - oricarei provocari reprezentate de virus si productia viitoare de vaccin", a declarat el.Noul coronavirus a ucis aproape 2,268 milioane de oameni in lume de cand a aparut in China, la sfarsitul lui 2019, potrivit unui bilant al Universitatii americane Johns Hopkins.In privinta vaccinarii, Israelul se afla pe primul loc, urmat de Emiratele Arabe Unite (EAU), Regatul Unit, Bahrain, Statele Unite, Spania, Italia si Germania.Marea Britanie a lansat joi teste clinice pentru a evalua raspunsul imunitar al unei combinatii de vaccinuri Pfizer-BioNTech si AstraZeneca, cu doua doze.O vaccinare cu doua doze de vaccinuri diferite poate sa ofere mai multa flexibilitate in campania de vaccinare.Primele date despre raspunsul imunitar urmeaza sa fie cunoscute in iunie.In cadrul acestor teste se administreaza mai intai o doza de vaccin Pfizer-BioNTech si apoi un rapel cu o doza AstraZeneca - la un interval de 12 saptamani si viceversa.In Romania a fost inregistrata o reactie adversa grava la administrarea vaccinului Pfizer-BioNTech . Este vorba despre o doctorita de 32 de ani din Valcea. Femeia a paralizat dupa administrarea dozei de rapel.