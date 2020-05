Patru morti si 100 de persoane contaminate cu coronavirus dupa un concert la Amsterdam

Ziare.

La 8 martie, Amsterdam Gemengd Koor (cor mixt) a sustinut una dintre ultimele sale reprezentatii din Regatul Tarilor de Jos. Acompaniati de Holland Orchestra Combination, 130 de coristi s-au prezentat pe scena de la Concertgebouw, prestigioasa sala olandeza pentru a canta "St John Passion", de Johann Sebastian Bach.Cinci zile mai tarziu, salile de spectacole din tara au fost inchise. O decizie care a venit prea tarziu pentru ansamblul vocal, care acuza dupa acel concert moartea unuia dintre cantareti si a trei apropiati ai coralei, toti contaminati cu COVID-19.Pe atunci, aproape nicio masura de protectie contra coronavirusului nu a fost aplicata de autoritatile olandeze, convinse ca imunitatea de grup este solutia pentru pandemie.Dar, potrivit ziarului olandez Trouw, 102 dintre cei 130 de membri ai coralei s-au imbolnavit dupa reprezentatie. Unii au fost internati la Terapie intensiva iar seful de orchestra, Paul Valk, a avut simptome severe. Membrii ansamblului au varste de peste 50 de ani; cantaretul care a decedat avea 78 de ani.In jur de 1.000 de spectatori au asistat in acea seara la concertul Amsterdam Gemengd Koor, dar nu au fost contaminati.In schimb, la doua zile dupa spectacol, mai multi artisti s-au imbolnavit. Unii au incearcat sa alerteze Serviciul de sanatate publica olandez (GGD). Ei au cerut ca membrii corului sa fie testati. GGD promitea sa testeze sase, doar unul in final a avut acces la test. In prezent, cantaretii reproseaza Serviciului de sanatate ca nu a luat masurile necesare la timp.