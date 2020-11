Propunere de carantinare a patru orase din Alba, unde incidenta depaseste opt cazuri de coronavirus la mia de locuitori

"Astazi am avut, din nou, intalnire cu factorii decizionali din cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) si s-au analizat incidentele. Din pacate, se observa o crestere in fiecare zi. Am ajuns la Alba Iulia si Blaj la o incidenta de peste 10 la mia de locuitori. Exista o propunere de carantinare din partea DSP trimisa spre avizare la INSP pentru localitatile cu o incidenta foarte crescuta", a afirmat prefectul de Alba.Potrivit lui Nicolae Albu, daca va fi un aviz favorabil din partea INSP, CJSU Alba se va intruni de urgenta si va lua deciziile in consecinta.Prefectul a amintit ca patru orase din Alba, respectiv Alba Iulia, Blaj, Sebes si Cugir au o incidenta mare. Municipiile Blaj si Alba Iulia inregistreaza sambata o rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de 10,08, fata de 9,96 vineri.In total, de la inceputul pandemiei, in judet au fost testate pozitiv 7.726 persoane, din care 4.654 sunt vindecate. S-au inregistrat si 199 decese.Numarul total de teste efectuate pana in prezent in judet a ajuns la 114.672, din care peste 95.000 teste unice, ceea ce inseamna ca peste un sfert din populatie a fost deja testata.