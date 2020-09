Dupa prima zi de scoala, un liceu din Constanta trece la cursuri online. Patru angajati au fost confirmati cu COVID-19

Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a transmis, luni seara, 14 septembrie, ca a fost informat de cazurile de COVID-19 de la Liceul Teoretic Ovidius."Am fost informati ca la Liceul Teoretic Ovidius Constanta patru angajati sunt cazuri confirmate de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2. Acestia nu au intrat in contact cu elevii unitatii de invatamant, doi fiind deja spitalizati de saptamana trecuta, alti doi (personal didactic auxiliar) primind confirmarea in aceasta seara, nefiind prezenti astazi in scoala. La propunerea scolii, pe data de 15 septembrie, se va aproba punerea in aplicare a scenariului 3 de functionare a unitatilor sau a institutiilor de invatamant preuniversitare", a anuntat Inspectoratul Scolar Judetean.Din cele 515 unitati de invatamant din judetul Constanta, 223 au inceput scoala in scenariul 1 (participarea directa, "fata in fata"), 285 - scenariul 2 (atat participare directa, cat si on-line, alternativ: scenariul "hibrid"), iar 7 - scenariul 3 (participare numai on-line).Din cele sapte, doar la o gradinita si o scoala, ambele din comuna Cuza Voda, a fost luata aceasta masura din cauza cazurilor de COVID-19, in celelalte situatii fiind vorba de unitati de invatamant unde nu se incheiasera lucrarile de reabilitare.