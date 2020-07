Patru sectii din Spitalul Judetean Galati au fost inchise. 38 de angajati, confirmati cu coronavirus

Primele cazuri de COVID-19 in randul personalului medical din cel mai mare spital din Galati au aparut saptamana trecuta, cand era confirmare 11 cadre medicale. Intre timp, numarul lor a ajuns la 38.Potrivit purtatorului de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Galati, Liliana Iordachescu, sunt medici, asistente, ingrijitoare din sectiile Medicala 2, Hematologie, Chirurgie 2 si Cardiologie. Toate aceste compartimanente au fost inchise pentru dezinfectie terminala.Niciun bolnav nu este internat aici pentru 48 de ore, iar cei care nu reprezinta urgente sunt trimisi acasa.In afara celor 38 de cadre medicale, sunt si multi pacienti din aceste sectii confirmati cu coronavirus, ceea ce transforma Spitalul Judetean de Urgenta Galati intr-un focar de COVID-19.Ca urmare, autoritatile au dispus o serie de masuri. Cele patru sectii cu cazuri de COVID-19 confirmate au fost inchise pentru 48 de ore. S-au recoltat probe de la toti pacientii si personalul medical si auxiliar. Pacientii confirmati au fost transferati in spitale de suport, pacientii negativi cu stare de sanatate buna au fost externati. Cei care nu au putut fi trimjsi la domiciliu au fost izolati in alte sectii. Totodata, s-au atentionat toate sectiile spitalului asupra necesitatii internarii doar a urgentelor, cu evitarea supraaglomerarii, respectarea regulilor de amplasare a pacientilor si s-a instruit personalul pentru a sti cum sa actioneze pentru limitarea riscurilor de transmitere a coronavirusului, iar conducerea spitalului a fost atentionata sa asigure echipamente de protectie, dezinfectanti si biocide.