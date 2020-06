Pentru ce au sunat romanii la linia verde in timpul pandemiei: "In primul rand atacurile de panica, apoi situatii de depresie si situatii in care anxietatea era mai crescuta"

Ziare.

"Top trei pentru care am fost sunati: in primul rand atacurile de panica, apoi situatii de depresie si situatii in care anxietatea era mai crescuta. Teama de boala, teama ca ar putea sa nu mai existe locuri in spitale , teama de a nu-si pierde locul de munca, teama de a nu-si pierde calitatea vietii, teama ca nu va mai fi viata la fel ca inainte, au fost foarte multe temeri", a declarat Nicoleta Larisa Albert, psiholog si presedinte al Asociatiei Proacta EDU. Si Asociatia Telefonul Copilului a inregistrat mai multe apeluri, in cadrul carora a fost acordata consiliere psihologica. "Au fost foarte multe situatii in care copiii s-au simtit tristi, i-a cuprins pe multi dintre ei depresia, de asemenea gandurile suicidare.Adaptarea la invatamantul online nu a fost una usoara pentru ei, multi dintre ei au avut dificultati in ceea ce priveste asimilarea cunostintelor si foarte multe temeri in ceea ce priveste examenele pe care aveau sa le sustina", a declarat Catalina Surcel, directorul executiv al Asociatiei Telefonul Copilului. Potrivit Institutului de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sesizarile privind violenta domestica au fost mai multe in perioada starii de urgenta, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019. "Daca ar fi sa comparam perioada aceasta cu cea de anul trecut, putem observa ca exista o scadere inregistrata la infractiunile sesizate, dar daca ne uitam la cele care sunt majoritare in statistica violentei domestice, la amenintari avem o crestere de 2 la suta si la loviri si alte violente o crestere de circa 1 la suta", sustine comisar sef de politie Angela Chirvasuta din cadrul Institutului de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii - IGPR.Specialistii din cadrul Clinicii Aliat care lucreaza cu persoanele care dezvolta dependente de anumite substante sustin ca in perioada de izolare romanii au consumat mai mult alcool , fata de obicei. "Foarte multi oameni au consumat ca sa poata sa doarma sau ca sa poata sa isi calmeze anxietatea sau pur si simplu de plictiseala si sa compenseze faptul ca nu mai aveau aceleasi ocazii pe care le aveau inainte de pandemie si, in general, consumul de alcool creste in orice criza sociala", a declarat Eugen Hriscu, psihiatru si coordonator medical Clinica Aliat.