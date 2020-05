Persoane din satul buzoian Ramnicelu, plasat in carantina, refuza testarea, desi au simptome de COVID-19

Ziare.

Medicului Carmen Scantei din cadrul Directiei de Sanatate Publica Buzau a declarat, luni, la postul regional Focus Tv, ca cel putin doi localnici din Ramnicelu, care au simptome de coronavirus , refuza dialogul cu medicii, nu vor sa fie testati si nici sa primeasca tratament."Avem 7 contacti directi ai unei persoane pozitive care au refuzat testarea. Doi au reclamat ca li s-a modificat starea de sanatate, dar au refuzat testarea. Sunt in continuare la domiciliu, nu putem ajunge acolo si nici nu putem forta nota pentru ca am vazut zilele trecute o latura a comportamentului lor care ne face sa nu fortam nota", a precizat medicul epidemiolog Carmen Scintei.Conform dr. Scantei, localnicii care refuza testarea sunt violenti, iar medicii epidemiologi s-au simtit amenintati atunci cand au incercat sa-i convinga sa accepte testarea: "Devin foarte violenti, solidarizeaza foarte usor. Personal, m-am simtit in pericol. Ne-au atacat verbal, dar se poate sa fi trecut rapid si la etapa urmatoare. (..) Au fost destul de vocali in exprimare, lucru care ne-a determinat sa apelam la celelalte forte de ordine. Ei ajung sa apeleze la serviciile medicale doar atunci cand starea lor de sanatate este foarte grava".In focarul de la Ramnicelu sunt 11 persoane confirmate cu coronavirus. Focarul a izbucnit dupa ce unul dintre localnici a mers cu rasaduri intr-o piata din Suceava, fara a recunoaste ulterior ca a fost in zona de focar. Abia intr-un tarziu, omul a recunoscut unde s-a imbolnavit. Ulterior, alti 10 contacti care au acceptat testarea au fost diagnosticati cu COVID-19. Printre cei depistati pozitiv sunt si doua vanzatoare de la magazinele din sat. Cele doua femei au mers la serviciu in fiecare zi in aceasta perioada.Luni, DSP Buzau a prelevat 44 de probe de la persoane din Ramnicelu, cele mai multe insa de la angajati din administratia locala, inclusiv de la primar.Judetul Buzau are, incepand de luni, primul aparat pentru depistarea SARS-COV-2 in sistem Real Time PCR. Aparatul urmeaza sa lucreze pana la 94 de probe pe zi.Timpul necesar pentru prelucrarea tuturor testelor va fi de 7-8 ore.