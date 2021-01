Peste 8.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19, in ultimele 24 de ore. Cati oameni au facut, deja, rapelul?

Potrivit datelor puse duminica la dispozitia CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor (RENV), 8.095 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech in ultimele 24 de ore, dintre care 875 persoane vaccinate cu rapel.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer, incepand cu data de 27 decembrie 2020, a ajuns la, din care 875 persoane vaccinate cu rapel.In ultimele 24 de ore s-au inregistrat, din care 9 de tip local; 43 reactii generale.Numarul total de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare, incepand din 27 decembrie 2020, este de 764 reactii comune si minore, din care: 288 reactii de tip local cu durere la locul injectarii; 476 reactii generale (febra, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie).Potrivit CNCAV, trei reactii sunt in curs de investigare.Programul centrelor de vaccinare se incheie la ora 20,00, motiv pentru care numarul vaccinarilor realizate, duminica, in intervalul orar 17,00 - 20,00, va fi reflectat in raportarea din ziua urmatoare, mai precizeaza sursa citata.