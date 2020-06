Persoanele asimptomatice care au COVID-19 nu-i pot infecta pe cei din jur (Studiu)

Ziare.

Opt cercetatori chinezi au facut primul si cel mai amplu studiu legat de cat de contagioase sunt persoanele care au infectia COVID-19, dar nu au simptome ale bolii.Ei au pus o persoana testata pozitiv pentru noul coronavirus, dar asimptomatica, sa stea langa alte 455 de persoane, dintre care 25% cu afectiuni cardiovasculare. Specialistii i-au supravegheat atent timp de 5 zile.Dupa aceea, cele 455 de persoane au fost izolate si monitorizate cu atentie. Dintre acestea, doar opt au avut semnele unei infectii respiratorii, dar niciuna nu a luat virusul SARS-COV-2. Certifica asta testarea PCR, analizele de sange si examinarea pulmonara prin tomografie.Aceste noi date vor schimba cu siguranta modul in care oamenii se vor raporta la acest virus in viitorul apropiat."In momentul in care exista un contact prelungit asa cum se intampla in familie sau la locul de munca, ramane un risc de a transmite, dar, la nivel de populatie, atunci cand mergem la terase, sau la supermarket, sau in alta parte riscul ca un asimptomatic sa transmita este practic foarte, foarte mic, ceea schimba mult datele problemei pentru ca asta inseamna ca, daca o persoana este asimptomatica si ne intalnim cu ea, avem un risc mic de a ne imbolnavi, lucru care este diferit fata de ceea ce stiam pana acum", explica medicul infectionist Adrian Marinescu.Acest studiu ar putea schimba si modul in care se fac internarile, iar oamenii se vor gandi daca le va mai fi teama cand ies din casa."Acest studiu ar putea schimba trei elemente in plan practic: persoanele diagnosticate dar asimptomatice cu atat mai mult ar putea sa stea acasa, sa nu mai fie internate. In al doilea rand nu ar trebui sa ne fie teama in momentul in care iesim din casa si venim in contact cu alte persoane, sa ne gandim ca cei din jur, chiar daca nu au simptome pot sa transmit, riscul e categoric mai mic, in al treilea rand: singurul studiu din Romania vorbeste de un procent de 2%, ceea ce inseamna ca 360.000 de romani au trecut prin boala.Daca ne gandim ca maximum 20.000 sunt diagnosticati, asta inseamna ca, in rest, cei mai multi au avut forme asimptomatice. Studiul de fata cumva ne linisteste si ne putem gandi ca persoana simptomatica are un risc mic de a ne transmite in momentul in care ne intalnim cu diverse ocazii", mai spune Dr. Marinescu.Studiul cercetatorilor chinezi este indexat de prestigioasa National Library of Medicine si a fost trimis deja expertilor OMS pentru o reactie din partea acestora.