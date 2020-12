Persoanele care calatoresc in Grecia trebuie sa faca un test pentru COVID-19. Ce masuri se mai aplica

Cu toate acestea, lockdown-ul impus in aceasta tara da semne de relaxare, in contextul in care librariile si saloanele de infrumusetare au fost redeschise in conditii stricte dupa aproape sase saptamani."Toti erau stresati, barbati si femei au inceput sa vina la salon de la 7:30 dimineata", a povestit o coafeza din Atena pentru Greek TV.Costurile testului rapid pentru calatorii care sosesc in Grecia sunt acoperite de statul grec, insa obligatia de a prezenta un test PCR cu un rezultat negativ, prelevat cu maximum 72 ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Greciei, ramane in vigoare.Grecia a inregistrat relativ putine cazuri de coronavirus prin comparatie cu alte state UE, insa nu dispune de multe paturi la terapie intensiva, iar majoritatea sunt deja ocupate.Aceasta tara cu aproape 11 milioane de locuitori a raportat duminica 693 de noi infectii in 24 de ore. De la inceputul pandemiei in luna martie, Grecia a inregistrat 3.625 de decese asociate COVID-19.Citeste si: George Simion, lider al AUR, dupa consultarile cu Iohannis: "Cu Marcel Ciolacu si liderii PNL am discutat la telefon. Se pare ca toti au amnezie"