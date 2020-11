Persoanele care intra in Spania pe cale aeriana sau maritima, obligate sa prezinte un test negativ COVID-19. De cand intra in vigoare

"In continuarea precizarilor transmise in cursul zilei de 12 noiembrie a.c. referitoare la noile masuri anuntate de autoritatile spaniole privind modificarea conditiilor de intrare pe teritoriul Regatului Spaniei in contextul pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari suplimentare:Cu referire la masura privind obligativitatea prezentarii unui test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 la intrarea pe teritoriul Regatului Spaniei, incepand cu 23 noiembrie a.c., de catre toate persoanele care sosesc din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat, MAE precizeaza ca autoritatile spaniole au informat ca masura se aplica doar in cazul persoanelor care sosesc in Regatul Spaniei pe cale aeriana sau maritima. Testul trebuie sa fie efectuat cu maximum 72 ore anterior intrarii pe teritoriul spaniol", arata reprezentantii MAE intr-un comunicat de presa.Ministerul subliniaza ca cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie numerele de telefon de urgenta ale: Ambasadei Romaniei la Madrid: 0034 669.362.202, Consulatului General al Romaniei la Barcelona : +34 661 547 853, Consulatului General al Romaniei la Sevilla: +34 648 212 169, Consulatului General al Romaniei la Bilbao: +34 608 956 278, Consulatului Romaniei la Castellon de la Plana: +34 677 842 467, Consulatului Romaniei la Ciudad Real: +34 609 513 790, Consulatului Romaniei la Zaragoza: +34 663 814 474 si al Consulatului Romaniei la Almeria: +34 682 733 408.De asemenea, MAE recomanda consultarea paginilor de internet: http://www.mae.ro/node/51930, http://madrid.mae.ro si http://www.mae.ro/ si informarea temeinica anterior deplasarilor in Regatul Spaniei.Ministerul Afacerilor Externe anuntat joi ca Spania introduce, din 23 noiembrie, obligativitatea prezentarii unui test negativ de coronavirus la intrarea in tara. De asemenea, cei care calatoresc in Spania trebuie sa completeze, anterior efectuarii calatoriei, un formular privind starea de sanatate.Citeste si: Povestea romanului ajuns erou in Spania. A salvat de la inec un sofer luat de ape, dar ar fi vrut sa ramana anonim