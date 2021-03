Persoanele care traverseaza frontiera intre regiunea Moselle si Germania trebuie sa faca dovada unui test negativ de coronavirus

Franta cere europenilor, inclusiv romanilor, un test PCR negativ la intrarea in tara

Anuntul a fost facut duminica de catre ministrul francez pentru Europa, Clement Beaune, transmite Reuters.Guvernul francez a dorit sa limiteze restrictiile de calatorie de la frontiera regiunii Moselle, care este traversata zilnic de 16.000 de lucratori francezi."Am negociat cu germanii astfel incat trecerea frontierei sa ramana permisa, iar testele sa fie teste cu antigen, mai rapide si mai usoare", a spus Beaune la BFM TV.Institutul german pentru boli infectioase Robert Koch a clasificat duminica districtul Moselle drept o zona de ingrijorare, din cauza raspandirii unei variante de coronavirus detectata pentru prima data in Africa de Sud.Decizia a determinat Berlinul sa anunte ca Germania va impune restrictii asupra calatoriilor din regiunea Moselle, incepand de marti.Transportul public intre Moselle si landurile germane Renania-Palatinat si Saarland va fi suspendat, iar navetistii care sosesc din Moselle cu masina vor trebui sa prezinte un test negativ pentru Covid-19.Politia nu va stabili controale stationare la frontiera, ci va efectua controale aleatorii, au spus autoritatile germane. Germania are deja controale la frontiera cu Republica Ceha si Austria si a incercat sa evite restrictiile la frontiera sa cu Franta.Franta a evitat impunerea unui noi carantine nationale pentru a controla variantele mai contagioase de coronavirus, dar a inceput sa intareasca restrictiile la nivel local in locuri precum Dunkerque, in nord, si Nisa, in sud.Presedintele francez Emmanuel Macron a sustinut in mod constant mentinerea frontierelor deschise intre tarile UE in timpul pandemiei si s-a contrazis cu Germania anul trecut, dupa ce Berlinul a inchis frontiera in timpul primului val al pandemiei. Cetatenii Uniunii Europene si cei din afara blocului care calatoresc in Franta sunt obligati sa prezinte un test PCR negativ la intrarea in tara , efectuat cu cel mult 72 de ore, incepand din 24 ianuarie.Masura a fost anuntata de de presedintele Emmanuel Macron, dupa reuniunea sefilor de stat sau de guvern din UE in format de videoconferinta, de joi, 21 ianuarie, noteaza Financial Times.