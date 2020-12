Persoanele ce doresc sa se vaccineze impotriva COVID-19 se pot programa online, telefonic sau prin medicul de familie

Potrivit unui comunicat al Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, documentul aprobat miercuri prevede faptul ca centrele de vaccinare sunt infiintate prin ordin al ministrului Sanatatii, la propunerea directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, si vor fi organizate sub mai multe forme:* Centre de vaccinare fixe;* Centre de vaccinare mobile: caravane sau alte formatiuni mobile, care apartin Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situatii de Urgenta si/sau Ministerului Apararii Nationale, respectiv structurilor subordonate acestora;* Echipe mobile de vaccinare, pentru vaccinarea in locatii specifice;* Centre de vaccinare de tip drive-through pentru marile orase, destinate populatiei generale;* La nivelul cabinetului de medicina de familie, dupa caz, in functie de evolutia epidemiologica si tipul vaccinurilor disponibile.Totodata, actul normativ prevede ca directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti avizeaza temporar functionarea centrelor de vaccinare, pe baza metodologiei proprii, a documentelor depuse de catre detinatorul/administratorul spatiului si dupa evaluarea dotarii fiecarui centru. Centrele de vaccinare care apartin ministerelor cu retea proprie vor fi organizate si avizate de catre structurile proprii, cu respectarea cerintelor legale.Vaccinarea se va realiza de catre personal medical, cu aviz de libera practica valabil, eliberat de catre Colegiul Medicilor si/sau personal medico-sanitar care detine certificat valabil eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR).Fiecare centru de vaccinare va avea un medic coordonator si va fi organizat cu respectarea circuitului unidirectional (flux unidirectional, fara intersectare). Toate centrele de vaccinare (fixe sau mobile) vor fi deservite de echipe medicale alcatuite din medic si personal medical auxiliar.Vaccinarea se va realiza pe baza de programare pentru a asigura un flux organizat al beneficiarilor vaccinarii, pentru a mentine un climat favorabil necesar triajului medical, vaccinarii propriu-zise si perioadei de monitorizare post-vaccinare si pentru a reduce la minimum posibil riscul de pierdere a dozelor de vaccin.Persoanele se vor putea programa online, telefonic, prin medicul de familie sau prin intermediul directiei de asistenta sociala din cadrul consiliilor locale, dupa caz.Centrele de stocare si distribuire a vaccinului impotriva COVID-19 desemnate oficial sunt:* Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" Bucuresti;* Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Iacob Czihac" Iasi;* Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca;* Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu" Constanta;* Spitalul Clinic de Urgenta Militar "Dr. Stefan Odobleja" Craiova;* Spitalul Militar de Urgenta "Regina Maria" Brasov;* Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" Timisoara.Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 este un organism interministerial, fara personalitate juridica, in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului.CITESTE SI: Prima tara din Balcani care incepe vaccinarea populatiei impotriva COVID