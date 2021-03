RAPORT ONU Pandemia a aprofundat discriminarea pe criterii de varsta: "Nu a facut decat sa exacerbeze stereotipurile"

Combaterea discriminarii pe criterii de varsta

In dorinta de a intelege mai bine acest fenomen, in conditiile in care varsta este unul din primele lucruri pe care le remarcam la cineva, patru agentii ale ONU s-au reunit pentru elaborarea raportului de 203 pagini, care incearca sa-l abordeze sub toate aspectele."Vorbim de 'ageism' atunci cand varsta este folosita la categorisirea si separarea indivizilor astfel incat acestia sunt expusi la prejudecati si nedreptati, sunt dezavantajati, iar acest lucru reduce solidaritatea intre generatii", a consemnat raportul, subliniind ca este o problema prezenta in toate societatile si in toate domeniile.Astfel, potrivit ONU, este un fenomen care evolueaza cu varsta: "un adolescent ar putea fi, de exemplu, luat in ras daca lanseaza o miscare politica, persoane cu varste mai inaintate sau mai tinere pot fi refuzate la angajare din cauza varstei, sau o persoana varstnica poate fi acuzata ca practica vrajitoria si alungata din casa si chiar din satul ei".Autorii raportului admit ca nu exista intotdeauna date exacte pentru identificarea precisa a acestui fenomen, care poate imbraca forme foarte diverse, dar constata ca este extrem de raspandit si "este prezent in numeroase institutii si sectoare ale societatii, inclusiv cele care furnizeaza asistenta medicala si servicii sociale, la locul de munca, in media si in sistemul judiciar".Se estimeaza ca este un fenomen care costa in fiecare an zeci de miliarde de dolari, de exemplu prin faptul ca un angajat este nevoit sa iasa la pensie la limita de varsta, ceea ce priveaza compania de expertiza sa.Autorii estimeaza ca, la scara mondiala, o persoana din doua manifesta discriminare fata de persoanele varstnice.In Europa, singura regiune pentru care au existat date, o persoana din trei declara ca a fost tinta discriminarii pe criterii de varsta, iar tinerii afirma ca sunt in mai mare masura victime ale acesteia fata de alte categorii de varsta.Pandemia nu a facut decat sa exacerbeze stereotipurile, subliniaza intr-o scrisoare comuna directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului Michelle Bachelet, subsecretarul general al ONU pentru probleme economice si sociale Liu Zhenmin si presedinta Fondului ONU pentru populatie, Natalia Kamen."Persoanele in varsta sunt percepute frecvent ca fiind in mod uniform fragile si vulnerabile, in timp ce tinerii sunt prezentati ca invincibili sau imprudenti si iresponsabili", au notat responsabilii ONU."Intr-un moment in care tarile incearca sa depaseasca pandemia, oameni de toate varstele vor continua sa se confrunte cu diferite forme de discriminare pe criterii de varsta", dar acestea "trebuie combatute atat pe parcursul actualei crize, cat si ulterior, daca vrem sa garantam sanatatea, bunastarea si demnitatea oamenilor din toata lumea".Autorii considera ca pentru a combate acest fenomen "trebuie sa se acorde prioritate celor trei strategii bazate pe cele mai clare date factuale cunoscute: adoptarea de politici si de legi, implementarea de demersuri educative si favorizarea contactelor intre generatii".